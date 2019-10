Con marejadilla... otra vez

Ya están todas. Parecía que no se cerraban, pero era cuestión de tiempo y, una vez más, se apuró hasta el final para cerrar la listas que el PP presenta por Huelva en las elecciones del próximo 10 de noviembre. La jornada del pasado lunes fue intensa y hasta bien pasada la tarde, el cabeza de lista para el Congreso no recibía la notificación oficial de su asignación. Previamente, su antecesor y quien ha pasado a encabezar la nómina de aspirantes al Senado ya mostraba sus diferencias (por decirlo de alguna forma) por los cambios. No tardó ni 24 horas en subir el tono y hablar incluso de "ataque personal", aunque rápidamente reculó y pidió perdón... Y mientras, sus compañeros de partido en Huelva... cruzando los dedos.