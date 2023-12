A veces miro las manos de mi madre y vuelvo atrás en el tiempo. Las recuerdo cortando las patatas para la tortilla en pequeños cuadraditos que me comía crudos, o removiendo con cuidado la olla de las lentejas después de echarle dos puñados de sal y un poco de pimentón, o cosiendo botones y dobladillos. Las manos de mi madre manejaban con destreza milimétrica una Sigma que después escondía en el cajón secreto de un mueble con pedal que a mí me parecía mágico porque dentro albergaba extraños mecanismos de cuerdas y poleas. Sus manos se movían con animado vaivén cuando usaba la tricotosa, que aún guarda en el altillo de mi cuarto y con la que hacía coloridos chalecos de lana que usaron en media calle y sirvieron para vestirnos y abrigarnos en los malos tiempos. Las manos de mi madre rezaban conmigo al niño Jesús del cuadro del pasillo y le pedían, para esquivar las pesadillas, que esa noche soñara con los angelitos y con los Reyes Magos del año que viene, y luego alargaban, desde los pies de la cama, la manta con la que me tapaba. Las manos de mi madre se agarraban a las mías para que no me cayera y me acariciaban el pelo. Abrían las cajas de mis juguetes y me daban caramelos, o repartían la porción exacta de los dulces de la mañana, cuando el chico de Bollilandia traía las caracolas en el desayuno. Me daban de comer y preparaban las mejores meriendas. Batían el Cola-Cao con el acelerado ritmo que marcaba el ruidoso tintineo de la cuchara al chocar contra las paredes de un Duralex que parecía indestructible, y luego untaban de una pasada, zas, la mantequilla sobre un pan crujiente y olorosamente tostado. Después, recogían lo que hubiera por delante con trucos de prestidigitador y pericia militar, y se ponían a otra cosa mientras yo las observaba con hipnótico interés, como ahora, cuando las miro. Como cuando empujaban la silla de mi padre, y lo cuidaban y lo levantaban y lo limpiaban y lo vestían y hacían de cuidadosas enfermeras, sus pequeñas manos. Las manos de mi madre están torcidas de sujetarlo todo. De aguantar tanto durante tanto tiempo. A veces las miro fijamente y me pregunto cómo cabe tanta fuerza en unas manos tan pequeñitas, tan presuntamente frágiles. Y entonces vuelvo otra vez atrás y las recuerdo, de nuevo, haciendo todo aquello. Haciéndolo todo. Las manos de mi madre son un socorredor refugio, un auxilio permanente. El asidero suave y seguro al que agarrarse. Un soporte irrompible en el que colgar las alforjas cuando pesan demasiado. A punto están ya de hacer los ochenta, pero por mucho tiempo que pase, por muy mayores que se hagan, las manos de mi madre siguen siendo las manos invencibles de una superheroína.