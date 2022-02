La maniobra del burro volando

Decía mi padre que en España somos los más demócratas del mundo. Lo hacía con sorna, por supuesto. Lo que quería decir en realidad es que somos tontos, de tan bienqueda y bien puestos que nos ponemos con determinadas cosas. Supongo que aquello venía (viene) de haber vivido una dictadura tan recientemente. La cosa es que nos creemos unos expertos cuando en realidad somos unos novatos en esto, y vamos por ahí dando lecciones de democracia a Estados Unidos o a países europeos que llevan con esto de las votaciones desde hace tres siglos. Seguimos siendo los más demócratas, pero ahora somos, también, los más ecologistas. Verdes, verdes. Con nuestros bonitos coches eléctricos y verdes, nuestras fotos verdes en el Instagram, nuestros electrodomésticos verdes, nuestros envases verdes, nuestras tarifas verdes y todas las cosas verdes que haya porque somos los más verdes del mundo. Verdes de boquilla, eso sí, de los que se manifiestan contra el cambio climático pero dejan el campo lleno de mierda un domingo de barbacoa. Somos tan verdes que estamos enfadadísimos con la basura tóxica que llevamos veintitantos años recibiendo en el vertedero de Nerva, solo que antes no nos enfadábamos, pero hoy sí porque somos muy verdes, y por eso nos mosqueamos también con los agricultores de Doñana, porque resulta que ellos, que llevan siglos cuidando el parque natural, tampoco saben hacerlo como Dios manda. Hombre ya.

De todas formas, aquí lo verdaderamente sorprendente, lo curioso de verdad, es que Huelva, una provincia que conserva bajo alguna forma de protección casi la mitad de su territorio, con nada menos que 24 espacios naturales (algo haremos bien, digo yo), aparezca siempre relacionada con problemas medioambientales. No se me entienda mal, ¿eh? La faena no es que salgan a la luz esos problemas, que a veces son reales, en ocasiones exagerados y alguna vez inventados, sino que solo se acuerden de nosotros cuando los hay, porque eso, en este país, en este mundo, tan verde y tan ecofalso, no deja de ser un problema serio de imagen que no creo que nos merezcamos. Y lo peor de todo es cuando, en un impresionante alarde de irresponsabilidad y cara dura, algunos -muchos, en realidad- dirigentes políticos vengan a echarse las manos a la cabeza, entonando un oyoyoy como marujas indignadísimas, haciéndose el tonto porque saben que lo que deberían hacer es acordarse de nosotros, por ejemplo, cuando preparan los presupuestos y así sueltan de una vez la pasta que llevan guardándose tantos años y que tanta falta hace para llevar agua a Doñana de forma sostenible. No les culpo, que conste. Si con solo señalar al burro volando consiguen distraer la atención del personal, bendita sea su suerte, aunque a lo mejor un día les cambia, el personal se harta y se ven ahí, con el dedito levantado apuntando al cielo, sin que nadie les haga caso. Más solos que la una.