¿Eres un maltratador?

Espero que esto que voy a decir llegue al destinatario al que me dirijo y envío este escrito. Así que, a ti, maltratador, a ti, machista, dedico esta santa columna. Mira bien cada letra, cada frase que te escribo. Imagínate que me tienes frente a frente, mirándo a tu cara. Los celos que desatas contra tu chica no son normales. Si le dices a tu novia o esposa que sus amigos son aburridos, infantiles, y la alejas de ellos, eso es violencia de género. Si le impides que siga disfrutando de las cosas que hacía con sus amigas o familia, es violencia de género. Si le quieres convencer de que sus amigos o familia no pueden participar en sus decisiones, eso es violencia de genero. Si, le induces a que esté pendiente de ti constantemente, eso es violencia de género. Si montas pollos en las fiestas de amigos o familiares, eso es violencia de género. Si tu chica te justifica los actos violentos y desagradables, eso es violencia de género. Si le cambias la personalidad a tu pareja haciéndole justificar sus actos echándose la culpa de tu difícil carácter, eso es violencia de género. Si presionas a tu chica para que te diga todo lo que hace cada día y durante la noche, vais siempre juntos a los sitios o te presentas por sorpresa en las reuniones de sus amigas, eso es violencia de género. Si siempre en la relación la que cede en todo es tu pareja, eso es violencia de género. Si le obligas a cambiar su forma de vestir, eso es violencia de género. Si le echas la culpa de vuestros problemas a ella, eso es violencia de genero. Si le haces sentir humillada, inferior, insegura, sumisa, despreciable, eso es violencia de género. Si le haces creer que ella no podría vivir sin ti, eso es violencia de género. Si conduces de manera temeraria, golpeas paredes, muebles, puertas o tiras objetos que incluso pueden ser de valor para ella, eso es violencia de género. Si te justificas diciendo que te va mal en el instituto o en el trabajo y la presionas, eso es violencia de género. Si le has empujado, a tu novia, escupido, pellizcado, golpeado, tirado de pelo, abandonado en algún sitio, eso es violencia de genero. Si le dices que tienes necesidades sexuales muy diferentes, y la fuerzas sin que a ella le apetezcan, eso es violencia de género. Si no le dejas ir de viaje de fin de curso, eso es violencia de género… Si le controlas el móvil, eso es violencia de género. Si tu novio, y ahora me dirijo a ti, mujer, te provoca todo lo anterior estás sufriendo violencia de género. Así que huye y pide ayuda inmediatamente porque eres victima de violencia de genero.