Nunca pude imaginar que el uso de un maletero de coche pudiera tener tal capacidad de influencia como para determinar la designación de la Tercera Autoridad del Estado y seguramente, en pocas semanas la designación de quien va a decidir vuestro futuro, pasando en primer lugar por la garantía de asegurarse el suyo propio por parte del inquilino del maletero.

Esa autoridad estatal, como ya sabíamos, permítanme haga uso del lenguaje popular andaluz ya que, aun sin saber como, se ha abierto la veda de las lenguas cooficiales en el Congreso por decisión unilateral de la Presidenta Armengol – supongo que Paqui, Paca, Paquitina… según el lugar de Andalucía donde tenga amistades – pero para el pueblo llano y sano, seguro que será Paqui que ha hecho un discurso lamentable por su falta de veracidad conociendo su trayectoria cuando ha sido capaz de apelar al diálogo, la conversación, la igualdad y todo lo que ustedes quieran cuando se quedaba sin médicos en Baleares por anteponer el dominio del catalán a la capacitación profesional pero así es Paqui, farmacéutica de profesión con muy baja sensibilidad sanitaria como tiene demostrado.

Así que entre el independentista burgués con complejo de valija diplomática y la farmacéutica afín al catalanismo más recalcitrante, de cero españolismo, que tuvo militancia en el Bloque de Estudiantes Independentistas, hemos tenido dos máximos protagonistas de la jornada parlamentaria del pasado jueves.

Pero dicho esto, hay que hacer notar como el dominio del lenguaje y el relato sigue instalado en la izquierda con su “bloque” de coalición dentro de la Coalición Sanchista, mientras la pusilanimidad sigue instalada en el PP que vista la posición de Junts, pide a VOX romper el acuerdo de votación y así no aparecer juntos lo que significa la pérdida del puesto en la Mesa para los de Abascal, aunque se quiera vender como un dislate por pura conveniencia sanchista, de los de VOX. Además, plantean a Gamarra como candidata por pura confianza pero está claro que, a pesar de ello, la van a sustituir como Portavoz, luego en qué quedamos. Pues quedamos en las nuevas terminologías, resaltadlas en las estupideces de los acatamientos, denunciadas por PP y VOX, pero ahí está Paqui para bloquearlas y sino, siempre quedará el Condado de Pumpido que implícitamente ya avaló las lenguas usadas ya que hablamos de relato y terminología. Supongo la palabra “protagonista” irá decayendo en una Coalición sustentada por las burguesías vasca (PNV) y catalana (Junts) pero crece el término “plurinacional”, aunque me gustaría, para no ir muy lejos, , me dijeran en la actual UE cuantos países no son plurinacionales y no tienen la conflictividad independentista de España. Así que el camuflaje dialéctico es demasiado burdo. Mejor sería que las apelaciones a la discreción negociadora se transformen en transparencia de los acuerdos conseguidos para la teórica Investidura.

En fin sigamos atentos y demos el valor que tienen al del maletero y a Paqui.