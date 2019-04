La (mala) interpretación

Resultan cuanto menos llamativas las interpretaciones que se pueden llegar a realizar de una misma frase, más en los días previos a esta jornada electoral, en los que los diferentes partidos intentan barrer para casa. Es normal. Lo que no puede (o no debería) ser es que se pase de una interpretación a una manipulación, como ocurrió este viernes con las declaraciones que la cabeza de lista al Congreso del PSOE por Huelva, María Luisa Faneca, realizó en Huelva Información. Ella habló de un PSOE "que a la hora de gobernar dialoga con todo el mundo" y Unidas Podemos utilizó esa misma frase para advertir de su intención de pactar con Cs. No todo vale y menos tergiversar, malinterpretar o incluso manipular declaraciones. Así, mal vamos.