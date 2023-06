Recuperado con dificultades de la resaca rociera y política, y con la incertidumbre del futuro de nuestro Recre aún, desde el Conquero se avista un nuevo panorama cómico-político. De nuevo, ¡elecciones!

Debido a que con lo difícil que se antojaba la tarea de moverle la silla a Gabi, no solo se la han movido, si no que, además, se la han puesto en la puerta de la calle del Consistorio, nuestro adorado y entrañable Pedro Sánchez, en un intento a la desesperada de remediar una hecatombe, no se le ocurre mejor idea que convocar elecciones. Y nada más y nada menos que un domingo 23 de julio. ¡¡Casi ná!!

Pedrito desconoce la gravedad del asunto en Huelva, ya que en esa fecha un onubense es muy probable que esté en Punta Umbría y (algún afortunado) puede que tenga hasta el coche bien aparcado desde el viernes. Terrible. Por esa fecha también un onubense, y campanillero de la Virgen de la Cinta, puede que ya se encuentre bandurria en mano ensayando ante la inminente Bajada de la Virgen Chiquita. Por esa fecha, un onubense se encontrará desojando la margarita para sacarse el abono de Colombinas de los toros o ir solo a la corrida de rejones.

Pues, al igual que Pedro tiene la capacidad de convocar elecciones a la vuelta de la esquina, pienso que Huelva debería plantarle cara con sus armas. Insto desde la tribuna en la que me encuentro a retar al entrañable Pedrito. ¡¡Onubenses, levantaos!! Toni González, saque usted sus tanques, nuestros tanques, a la calle. Convoque usted también para ese día una Magna con todos su perejiles. Por todos los colegios electorales, Procesión Magna de pasos de palios, misterios, que asistan las hermandades de gloria, y hasta las cruces de Mayo. El de los coquis, también el de globos de Peppa Pig…

Despierta de una vez, Huelva, y disfrutemos de un día para recordar. De no ser así, mi cabeza me dice que se pondrá toda la maquinaria a disposición del ciudadano para que ejerzamos con garantías nuestro derecho al voto. Cuando digo con garantías un 23 de julio, quiero decir sin caravanas en el puente, etc. Para ello, tendremos el Falcon disponible en el aeropuerto José Hernández Cansino de Punta Umbría hasta el aeropuerto Pedro Rodríguez de Huelva. Como alternativa a quien padezca miedo a volar, se aumentará en efectivos y fletará la canoa poniéndola a disposición del ciudadano que se encuentre en su segunda residencia veraniega. Con estos mimbres, disfrutaremos a buen seguro, como nunca hasta ahora, de una verdadera fiesta de la democracia.