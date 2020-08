... y unas luces con virus

El Ayuntamiento de Huelva ha querido instalar un alumbrado en la Avenida de la Ría, la principal vía del barrio de Pescadería, para animar a los onubenses en la que iba a ser la semana de sus fiestas Colombinas. Han salido del calendario de festejos, pero han dado mucho que hablar en círculos (no precisamente cerrados) y redes sociales. La razón no es otra que la gran similitud entre el motivo escogido para la ornametación y la imagen del SARS-coV2, que provoca la Covid-19. El sentido del humor ha sido la tónica generalizada de los mensajes, aunque más vale prevenir y no reutilizarlo para el anunciado alumbrado de las Fiestas Patronales de la Cinta.