Se acerca Selectividad y quedan pocos días para que los estudiantes de Huelva den un paso más que los acerque al futuro que siempre han soñado. No sé qué pensarán los de ahora con el impacto de la era digital y la inteligencia artificial. Actualmente va todo tan rápido y están tan informados que quizá su manera de actuar difiera bastante de la de hace diez años, cuando, aunque parezca mentira, aún la telaraña de Internet no nos había atrapado a tan alto nivel, ni sometido a su antojo.

Ojalá los jóvenes de ahora usen de manera inteligente la multitud de herramientas que ofrecen las redes para elegir una salida laboral que les haga desarrollarse plenamente a todos los niveles. Hoy somos conscientes del éxito y el fracaso de los demás a través de ventanas como Instagram. Veo esto y, aunque a veces me da miedo el impacto tecnológico que alcanzamos, siento envidia de no haberlo tenido antes, hace años, cuando yo también, con 17 años, me enfrentaba a elegir carrera en un mar de incertidumbre.

Yo siempre tuve claro que me dedicaría a las letras. Pero nunca pensé en el sueldo, ni en escoger unos estudios que me ofrecieran un futuro estable, como el que, paradójicamente desde niña deseé, compuesto por una casa propia, una familia, hijos y una cuenta solvente en el banco que me permitiera vivir de manera holgada y llegar a final de mes con ahorros. Y aunque nunca me arrepentiré de haber optado por mi vocación, sí reconozco que por aquel entonces, me faltaron datos. Me faltó que me explicaran que en esta vida, hacer lo que a uno le gusta es importante y fundamental, pero que vivir está primero. Me imaginé relatando, escribiendo, hablando y dando voz a la actualidad y vi de todo, menos precariedad. Si hoy me preguntaran qué haría si volviera atrás, quizá diría que Periodismo, porque la respuesta es siempre dejarse guiar por aquello que amamos. Pero también enfocaría de un modo distinto mis estudios. Elegir algo que te haga brillar es siempre el secreto del éxito, aunque sin pasar por alto que el dinero, el tiempo de ocio, la familia, el amor y los amigos, deben formar parte de ello, y no por separado. Enfocar el talento y dirigirlo hacia una meta no debería significar renunciar a la vida. A fin de cuentas, la lista de la compra no se paga con los sueños.