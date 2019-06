La limpieza como cuestión prioritaria para todos

La limpieza es uno de los primeros aspectos que saltan a la vista en una ciudad cuando no se tiene y en Huelva aún queda mucho por hacer. En la entrevista al alcalde que hoy se publica en este periódico, él mismo reconoce que no está del todo satisfecho con la situación y que es una tarea pendiente, aunque también hace referencia a la actitud de los ciudadanos y visitantes. Y no le falta razón. Hay que limpiar, sí, pero también hay que dejar de tirar chicles, pipas, cigarrillos y bolsas al suelo y recoger los excrementos de los animales de compañía. Por cierto, ¿dónde están los vigilantes que se designaron para ello?