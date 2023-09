Me alegro, seriamente, de estar lejos de ostentar cargo electo alguno en estos tiempos donde lo esperpéntico se está apoderando del tacticismo en la acción política, lo que conlleva el ejercicio público de la estupidez, el absurdo y la inconveniencia, no exenta de demagogia y carga propagandística en los discursos que resultan, aparte de ridículos y mentirosos, un hartazgo cuando no un insulto a la inteligencia de los ciudadanos.

Y digo esto porque después de comprobar la falta de respeto al Reglamento del Congreso, por parte de Paqui la Presidenta – a que resulta irreverente – pues lo. Mismo ha hecho ella con la decisión, en el segundo Pleno que preside, de tragarse como buena socia que es, la imposición de los pinganillos por parte de los separatistas y aceptar el uso cotidiano de las lenguas cooficiales en igualdad de nivel con el idioma, constitucionalmente reconocido como oficial, tal cual es, el castellano. Así que ejerciendo mi derecho a la libertad de pensamiento, me dejo llevar hasta la libertad de expresión, y ejercer mi capacidad de “autodeterminación” – no me digan que no es “progresista” esta parte del texto – así que, en base a ello, les revelo una ensoñación de lo que haría un Diputado imbuido de un espíritu lingüístico localista y respetuoso con el voto de sus electores.

Así sería, más o menos: Muchas Gracias Baranda. Mire usted y toda su jarca, vengo para mojarrearles sobre todo aquello que puedo catar desde lo alto de un cabezo que se llama Conquero y seguro que no sabrá que es lo que cayó allí y que, yo, cortésmente le dedico. Comprenderá que cuando alguien se convierte en chipichanga que solo se presta a contentar, aunque sea incumpliendo, los deseos de aquel al que sirve sin tener en cuenta su función de enseñanza, se encuentra con él pildorazo de quienes vienen recibiendo una pechá de espoliniquis por parte de aquellos que creen tratar con unos babuchas a los que se les puedan lanzar pollos dialécticos que producen más irritación que el contacto con una agua mala. Ya sabemos quienes son o no unos trapalones, no hace falta estar demostrándolo a diario porque ya conocemos que les gusta convertirse en las pitorras de millones de españoles para hacerse ompares de unos pocos que ya han tenido oportunidad de ejercer como unos siseos y lo que es peor, no van a cambiar y están dispuestos a seguir cada vez más porque contri más les den, más pejigueras se harán.

Siete votos, no pueden poner a todos los que no son chapuceros al borde de una arferesia, mientras ustedes no paran de reguindarse para no caer en el cumplimento de las normas en ese juego de chicharito las habas que necesitan ganar para que siete votos no obliguen a alguno a sacar el colchón de la Moncloa y llevárselo a otro domicilio.

Y, ahora se lo voy a decir sin necesidad del pinganillo: viajamos en trenes del siglo XIX; aguantamos una autovía saturada y carreteras de época similar a la de los trenes; estamos arrinconados no solo geográficamente nada más. Sino olvidados y añadidos a la servidumbre hacia LG unos que rompen la igualdad entre territorios y personas. Así que necesitamos convivencia y progreso en general y de verdad, pero sí podemos ofrecerle un pesetero, incluso meda limeta, si nos presentan expectativas, lógicas y legales, de futuro porque comprenderán que ahora no podemos sacarlos ni a camichocho cuando, además, se creen impunes a la ley.