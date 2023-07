El largo retorno de un día de playa

El fin de semana pasado fue comienzo oficioso de la temporada de playas en Huelva, y no tardaron en aparecer las retenciones de tráfico para acceder a la capital desde Punta Umbría, El Portil y El Rompido. El lunes reabrió el puente sifón tras su larga restauración, y también el miércoles lo hizo la calle Médico Luis Buendía para aliviar la salida desde la ciudad, en el otro sentido. Y aún así, seguro que los tediosos episodios al volante para salir o volver a la ciudad los sufriremos todos en algún momento este verano. Esperemos que sean muy puntuales y livianos con las últimas medidas tomadas; si no, habrá que ponerse a estudiar soluciones para que no aparezcan más.