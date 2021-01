Estamos juntos en esto

Cuando un periodista llama a una administración no lo hace por molestar; cuando pregunta un dato, no es para examinar al interlocutor por si se lo sabe o no. Se trata de ofrecer la mejor información posible a quienes siguen a ese medio de comunicación, independientemente de su soporte. Las cifras de la extensión del coronavirus en la provincia de Huelva, no cuadran desde los primeros días de la pandemia y nadie nos ofrece una explicación razonable, ni a nosotros, ni a ustedes. La vacunación en la provincia de Huelva se lleva a cabo aunque nadie nos facilita que les demos a ustedes esa información que, sin duda les dará la tranquilidad que llevan y llevamos, meses buscando. Hay que ser más comprensivos. En Huelva no somos tantos y estamos en el mismo barco.