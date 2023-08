Mientras buscaba en mi armario una camiseta de tirantes que combinara con mi falda de vuelo azul miré sin querer hacia arriba y contemplé los jerséis de lana que llenaban el hueco destinado a la ropa de invierno: blanco, amarillo, rosa y negro. De cuello alto, de pico, de manga ancha y de talle estrecho. Me imaginé poniéndome uno de ellos sintiendo la suavidad en mi cuello como si fuera la protagonista de un anuncio de Perlan. Mi piel erizada por el frío recordó el efecto de aplacarlo cuando el abrigo lo calma. Quise buscar unos guantes y una bufanda para seguir perdida en ese sueño de verano anhelando un invierno que cada vez parece menos frío y más lejano.

De repente eché de menos andar descalza corriendo por la casa buscando las zapatillas de invierno antes de tener que cortarme los pies por congelación, respirar hondo antes de abrir la mampara de la ducha para coger la toalla, hacerme un café con leche caliente, agarrar la taza y volver a sentir los dedos de las manos y llamar al gato para que se acurrucara encima de mis pies, o donde él quisiera.

Mañanas de mantequilla dura encima de la tostada, mesa camilla con estufa y troncos ardiendo en la chimenea de una casa de pueblo con baño en el patio.

Quisiera ir a coger castañas a Aracena, níscalos a los pinos de Aljaraque o gurumelos a Paymogo. Ponerme un buen abrigo de pluma y andar por el monte viendo el vaho que sale de mi boca al respirar. Sentarme sobre un tocón de encina, abrir el termo del café y entrar en calor mientras disfruto del frío de un día gris de invierno.

Echo de menos ponerme doble calcetín, las camisetas interiores y la manta eléctrica en los pies. Las manos en los bolsillos, los hombros encogidos y el paso ligero para llegar pronto a casa. Quisiera ser la dama en un abrigo de piel que posa para un pintor famoso, bañarme en las aguas heladas del Charco Malo en Cortelazor la Real y quitarme los guantes para poder consultar en el móvil dónde está ese restaurante de montaña que me recomendaron.

Cierra la ventana que hace rasca, agua con limón y miel para la garganta; no se te olvide encender la estufa que estoy llegando, deja de moverte por la noche que me destapas; calienta antes de empezar a correr y abrázame fuerte mientras me acaricias la espalda.

Hoy me levanté nostálgica, añorando esos días de invierno y ese frío que anhelo tanto en plena ola de calor, una detrás de otra… Tan lejos lo veo que me estremezco.

¿Dónde quedaron las noches de verano en las que te ponías la rebequita? Noches de dedos fríos con sandalias, sudadera en la playa. Noches de colcha de verano y calcetines con el pijama. Vamos a ponernos dentro que fuera el viento no descansa.

Puse la mano sobre el cristal de la ventana y los treinta y siete grados me devolvieron a la realidad. Bajé la mirada mientras cerraba la puerta del armario con la esperanza de volver pronto a sentir el cálido abrazo de mis jerséis de lana.