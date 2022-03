Su "jarabe democrático"

Pocos podrán negar que se viven momentos de tensión bastante más generalizados de lo deseable y que no sentíamos desde hace muchos años. También resulta innegable, es consecuencia de una concatenación de situaciones, más o menos previsibles aunque no por ello justificables y menos aún, con medias verdades cuando no con auténticas falsedades, como si los ciudadanos no tuviéramos capacidad de discernimiento, madurez suficiente y la inteligencia necesaria como para reaccionar tras demasiado tiempo manteniendo la prudencia, aguantando la propaganda mediática y soportando el miedo real a una pandemia, gestionada con predominio de los criterios políticos sobre los puramente sanitarios y con el señuelo de unos expertos, en la sombra, y un portavoz para el que los criterios éticos profesionales se ceñían a los intereses coyunturales.

Ahora, cuando aún la presencia del virus es notoria, no s vemos envueltos, nuevamente, en una crisis reveladora de la antes sospechosa incapacidad del Gobierno, actualmente contrastada, sobre todo por la inacción, la falta de determinación y la, casi infamante, prepotencia de unos ministros incapaces de afrontar al búsqueda de soluciones a problemas de sus competencias pero dedicadas a la descalificación de aquellos que protestan por las dificultades vividas o que no coinciden con las absurdas opiniones justificadoras de las circunstancias del momento y que pretenden justificar como sobrevenidas, cuando se llevan meses padeciendo las mismas o se está mintiendo sobre sus motivos.

Por mucho que quieran desviar el discurso hacia la culpabilización, afanes desestabilizadores o afinidad con Putin de la ultraderecha… nada de ello, justifica el precio de la luz y, como decía, la concatenación consecuente de circunstancias: el aumento de los costes energéticos, el transporte, los productos agrarios, ganaderos, de la pesca… y los desabastecimientos consecuentes, detenimiento productivo gran industria, estanterías vacías, inflación creciente, empleos en riesgo, dificultades de desplazamientos… así que las acusaciones de delincuencia, fachas… ponen en evidencia la tendencia de elitismo y clasista de este Gobierno que vende una negociación con quien a ellos les conviene y no con los convocantes de la huelga del transporte, con lo que pone en evidencia el vergonzante y apesebrado silencio de los mayoritarios sindicatos de clase, que no concedieron ni siquiera los cien días iniciales de mandato a anteriores Gobiernos, convocando huelgas generales. Ciertamente, descalificante actitud. No será que este movimiento de hartazgo ciudadano por la "pobreza energética" que movilizan a muchos colectivos que quizás sean lo que sus socios calificaban como "jarabe democrático" para el anterior Gobierno y que por la incapacidad del Consejo de Ministres que usted preside, señor Sánchez, sufrimos los ciudadanos.