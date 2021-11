La isla de las tentaciones conseguía este miércoles un 15,9% de cuota de pantalla, mientras que El Hormiguero metía un golazo en toda regla al reality de moda con la entrevista a Joaquín, futbolista del Betis, con un 19,6% de share. Me topé con estos datos en Google mientras preparaba el guion de presentación de una de las películas del Festival de Cine Iberoamericano, que se clausura este viernes. Sí, he tenido la suerte de presentar gran parte de las proyecciones este año. Y digo suerte porque todavía recuerdo cuando de niña cogía el autobús en la escuela para explorar el otro lado del charco a través de una pantalla.

Las excursiones de mi infancia al Iberoamericano siempre fueron entrañables, aunque hoy, como periodista, me genere sentimientos encontrados. Al presentar las películas en las salas con los protagonistas estos días no he podía dejar de mirar las butacas que quedaban vacías. ¡Qué pensarán!, me decía. ¿Por qué la gente no ve los cortos que se han hecho en su ciudad?, ¿cómo se pierden las Historias de Latón, el cine sordo, los espacios para el colectivo LGTBI o las creaciones hechas por y para mujeres? ¿Por qué no interesa saber cómo se vive, se ama, se piensa y se respira en los países de Iberoamérica?... Y sin querer, la respuesta vino.

La gente prefiere ver cómo 10 mujeres y hombres se ponen los cuernos en una villa de lujo en República Domínica o cómo Joaquín, del Betis, hace reír a media España con sus chistes, muchos de ellos también sobre el reality del momento. Y es curioso porque mucha de esa gente que no llenó el Gran Teatro es la misma que se queja del Festival. "No vienen famosos", "no conozco a los protagonistas", "no entiendo ese cine". Pero, ¿y si probamos a ir a las salas? ¿Y si en vez de ver La Isla de las Tentaciones (a cuyos personajes anónimos tampoco conocemos de nada) abrimos nuestra mente y descubrimos un lenguaje nuevo? Muchos se darían cuenta del valor que entrañan las historias a las que Huelva lleva dándoles voz 46 años.

El Festival da alas a los sueños de creadores al otro lado del Atlántico. Abre una ventana única que no debemos cerrar jamás. Apostemos por nuestro cine, llenemos las salas y rompamos muros. Las historias de verdad llenan el alma y enriquecen más que cualquier reality.