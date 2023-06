Hace unos pocos días, cuando el reloj marcaba las 14:50 horas, la comida estaba preparada, la mesa lista, y mi familia dispuesta para el almuerzo, me invadió un deseo, una necesidad, un capricho, una punzada: me apeteció un salmorejo. Y no tuve otra que salir a la calle a satisfacer esa impronta, a por un bote o sus ingredientes o lo que hiciera falta, de manera irracional pero necesaria. Era yo obedeciendo a mis instintos primarios. Dejándome llevar. Pero era yo. Dentro de cada uno de nosotros habita esa parte irracional, la misma que elige el color de una camiseta a pesar de tener otras tantas de la misma tonalidad guardadas en el armario, la que opta por un postre del menú a pesar de estar sobradamente llenos, la que selecciona la película a ver un sábado a mediodía. Y nada hay peor que ocultar su existencia. Desconfío de la gente únicamente racional como desconfío de quien no bebe en una fiesta. Hay algún lado oscuro en ellos. El desenfreno está dentro de nosotros, y quien no lo muestra es porque el suyo es turbio. Me lo enseñó un Homero de piel amarilla, la palabra deshonor lleva dentro la palabra honor, al igual que irracional tiene dentro racional. Cara y envés, indisolublemente unidas.

Cualquier civilización culta ha tenido sus huecos para el albedrío. Las ciudades más santas siempre tuvieron los mejores prostíbulos. La risa más sincera surge en un rincón de la tristeza. Vías de escape. Salidas de emergencia donde refrescarnos cerebralmente. Por eso celebro que este domingo el ocupante del asiento 10 de la fila 2 en el sector 39B del Nuevo Colombino gritase, se levantase compulsivamente impidiendo mi visibilidad y la de quienes estaban detrás de él, que mirase al césped como quien mira al infinito, o se desesperase al igual que saltó alborotado sin saber si celebrarlo o abrazarse a los suyos tras el empate y más tras el pitido final, porque es de los míos. Porque su irracionalidad era limpia y pública. Nada que ocultar. Euforia. Desenfreno. Los colores como sentimiento, una sinestesia en azul y blanco. ¡Qué me importan a mí los arreboles!, que diría aquel. Qué partido, qué final, qué emoción, si se contempla desde el prisma de lo ilógico.

Por eso la fuente de la avenida se desbordó de alegría, sin entender de decilitros ni restricciones. Por eso las gentes agolpadas a la espera de unos héroes de los que puede que no sepan sus nombres. Por eso rompimos los horarios sin importarnos. Porque se cierra una temporada y crece el emocionario albiazul.