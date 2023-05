No hay margen de sosiego. El sorteo de la primera eliminatoria contenta a los dos oponentes: la Gimnástica Segoviana, que no quiere ser comparsa, se felicita porque le tocó “El gordo” en mayo y está de fiesta mayor porque se enfrenta al mejor invitado, mientras que el Decano tenía en mente que era el rival adecuado del grupo de los “quintos”. El equipo de Abel Gómez tiene que dar el máximo nivel con la iniciativa, la decisión, la personalidad, más dinamismo en su fútbol y la efectividad que en estos partidos son básicos para ejerce el control sobre el adversario e impedir su reacción y lograr su derrota.

El Recreativo ha sacado a relucir su mejor versión práctica para potenciar sus virtudes de contención. Ahora el playoff le exige el dominio de las dos áreas como objetivo global para concretar el proyecto obsesionado en busca del segundo ascenso consecutivo por “imperativo legal”. Una eliminatoria es un caso aparte: las estadísticas buenas, regulares o malas no son antecedentes en estos casos, siempre que en la mente de los protagonistas no queden secuelas del pasado más reciente. Gana el que más lo desea y asuma poder de concentración porque los errores no forzados se pagan caro por falta de tiempo dado el efecto secundario inmediato.

La afición fiel nunca falla y estará en Segovia para contrarrestar el plus de motivación extra de una Gimnástica que considera una “pasada” tener delante al club más antiguo de España, por eso será atrevido y liberado, que disfruta de su hábitat perfecto para creer en el éxito. Este conjunto de factores internos y externos que condicionan el partido en el estadio de La Albuera, donde ha cimentado su confianza y poderío el rival, influye de manera importante en el comportamiento del Recreativo, que parece seguro de sí mismo, sobre su predisposición mental ante el desarrollo del juego. Una eliminatoria de muchos riesgos. Lo sustancial es que el reto está delante.