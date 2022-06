Más inversión, menos impuestos

Yo hay muchas cosas de los utópicos liberales que no entiendo, eso de que no se pueden poner restricciones a los mercados porque ellos solitos se autorregularán, corrigiendo, así como por arte de magia, las desigualdades que ellos mismos generan, que si dejas solos a los fondos de inversión que lo están comprando todo, sin que nadie les obligue, empezarán a aumentar los salarios y a mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores, la cobertura sanitaria, que invertirán en protección del Medio Ambiente...

Hay mucha contradicción ahí, porque, por ejemplo, dicen que el empleo lo generan las empresas, pero siempre responsabilizan al gobierno de turno de la creación o destrucción de empleo. Y la contradicción que más me llama la atención es esa en la que no paran de pedir inversiones públicas: sobre todo aeropuertos, carreteras, aves…, no suelen interesarse mucho por invertir en Salud, Servicios Sociales, Educación… aunque sí suelen interesarles mucho concertar esos y otros servicios con empresas privadas que, dicen, lo hacen mejor, por eso de la mano invisible esa, pero que a la hora de la verdad derivan los casos más complicados a la pública. Y mientras, no paran de pedir que se bajen los impuestos.

A esa contradicción, me parece, le sobra poca vergüenza y le falta matemática. Si pides más inversión no puedes pedir menos impuestos. Si pides que te atiendan mejor en el médico, si quieres mejores universidades, colegios, infraestructuras…, si quieres que mejoren los servicios de atención a la dependencia o que suban las pensiones eso supone más gasto y lo que tendrás que pedir, consecuentemente, es que se aumente la recaudación y más recaudación supone más impuestos.

Recientemente leía un artículo que explicaba que realmente la gran mayoría pagamos menos de lo que costarían los servicios que recibimos si los obtuviéramos en un mercado libre y que no hay tan mala predisposición por parte de la mayoría a pagar más si, eso sí, se mejoran los servicios públicos, se persiguen el fraude fiscal y la corrupción con mayor ahínco. Antes de leer ese artículo yo creía que había que hacer más pedagogía fiscal, pero parece ser que no, que la gente lo tiene más claro de lo que parece y que lo que habrá que hacer es dejar de darle bola a los demagogos que sólo parecen mirar su propio interés, mientras dinamitan las políticas públicas con propuestas como la de bajar los impuestos.