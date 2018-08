La insportable rutina de los tiroteos en la capital

Media docena de incidentes en lo que llevamos de año con armas de fuego exigen que se tomen medidas urgentes para atajar unos comportamientos que suponen un salto adelante en materia de enfrentamientos entre clanes, familias o individuos. La presencia policial es más que necesaria en algunos lugares donde da la impresión que no se ha actuado por no agravar un problema que, lejos de solucionarse, coloca a Huelva en los primeros lugares de las imágenes más reproducidas del país y no para bien.