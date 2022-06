No nos inspiran los mismos valores

Bolaños dice que el papa Francisco y el Gobierno comparten los mismos valores". Cuando lo leí ayer miré el calendario para ver si, pese al calor, era 28 de diciembre. Y no, no era el día de los Santos Inocentes, era 13 de junio, San Antonio de Padua. Entonces, ¿era verdad? Me fui a la página de La Moncloa y leí: "El ministro de la Presidencia (...) ha calificado este encuentro de inspirador porque, además de la calidez que emana el pontífice, nos inspiran los mismos valores: el diálogo, la solidaridad y el valor de ayudar a quienes tienen más dificultades y están en peor situación en el mundo. Esos valores del papa Francisco inspiran también la labor del Gobierno de España".

Al leerlo no tuve claro si era el Papa quien compartía el aborto libre y que las menores de 16 años puedan abortar sin consentimiento paterno o si era el Gobierno quien compartía lo dicho por el Papa: "Lo del aborto es más que un problema, es un homicidio; quien aborta mata, sin medias palabras. Tomen cualquier libro de embriología para estudiantes de medicina. La tercera semana después de la concepción, todos los órganos ya están ahí, incluso el ADN... Es una vida humana y esta vida humana debe ser respetada. ¡Este principio es tan claro! A los que no pueden entenderlo les haría esta pregunta: ¿es correcto matar una vida humana para resolver un problema? ¿Es correcto contratar a un sicario para matar una vida humana?".

Pues ni lo uno ni lo otro. Ni el papa cambia de discurso ni el Gobierno de política. Es una artimaña para intentar manipular al papa, atraerse el voto de algunos sectores católicos y neutralizar, con vistas al 19 de junio, la Nota de los Obispos del Sur ante las próximas elecciones al Parlamento de Andalucía en la que decían: "Se hace necesario discernir entre las opciones posibles, en coherencia con la comunión eclesial y con los principios morales que le son inherentes. Así, recordamos que, en esa coherencia con la fe cristiana, es necesario respetar el derecho a la vida humana, inviolable desde su concepción hasta su muerte natural…". ¿De qué se trata, entonces? Un titular de El Periódico lo ha interpretado bien: "El Gobierno se deshace en elogios al Papa ante los choques con los obispos". No nos inspiran los mismos valores, Bolaños, aunque haya coincidencias debidas a que, como escribió George Steiner, el socialismo es una nota a pie de página del judeocristianismo.