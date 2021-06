El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tituló la conferencia que dio en el Liceo de Barcelona como Proyecto de futuro y bien la podría haber titulado como "después de mí, el diluvio", porque el resto del título de la conferencia (para abrir un nuevo tiempo de diálogo) no se ve por ninguna parte. Es claro que anunciar la concesión de indultos a los políticos que están en prisión, cumpliendo sus penas, sí que invita al diálogo, pero la respuesta unánime de los invitados, sin que conste ninguna discrepancia, es que persistirán en su actitud, porque no se conforman con el perdón que supone el indulto, sino que quieren la amnistía, que significa que aquí no ha pasado nada que merezca sanción y que hay que olvidar todo lo que ocurrió aquel primero de octubre de 2017. Ellos dicen que los indultos no sirven para encauzar el conflicto político, pero aún menos servirá el anuncio de que volverán a realizar la conducta que se considera punible.

Ya ha publicado el BOE, por razón, según expresa "de utilidad pública", los 9 indultos y están condicionados a que los indultados no cometan delitos en varios años. Puede que no baste con anunciar el propósito de reincidir en la actuación por la que fueron condenados, para dar por cancelado el indulto, pero debieron callárselo, por prudencia. Sanchez dice que lo hace por nuestros hijos y por nuestros nietos y por la sociedad entera, que se lo merece. ¿También lo merecen los indultados, no agradecidos? Me temo que esto no acabe con la división y el enfrentamiento. Dentro de pocos días Pere Aragonès, actual presidente, será recibido por Sanchez para pactar la "mesa de diálogo" y entonces podremos comprobar el nivel de agradecimiento y de concordia del susodicho. Todos salen libres, aunque no podrán ocupar cargos públicos, por lo que en teoría, no podrán repetir sus actuaciones de 2017. Vamos a suponer confiadamente que la concesión de los indultos es un punto de partida desde el que se puede avanzar en la resolución del conflicto y se recuerda que su inicio estuvo con Artur Mas, al que le impresionó la muy concurrida manifestación del 20 de septiembre de 2012 y que hizo que exigiera al entonces presidente Rajoy un concierto económico para Cataluña, similar al del País Vasco, que innecesario es decir, fue rechazado.

Mucho me temo que por mis años, no veré el final de esta historia, aunque si en octubre de 2017 Sánchez descartaba los indultos exigiendo el cumplimiento integro de las penas, ahora vemos como se conceden. Me llama la atención que en todas sus intervenciones no ha mencionado en ninguna ocasión a la Constitución española.