El incomparable aroma a coche nuevo

Todavía no se cómo a ningún fabricante se le ha ocurrido la idea de fabricarlo en lugar del pino cursi que algunos lucen ahorcado en la base del retrovisor. Es ese perfume indescriptible que destila un coche recién comprado y que, a poco que uno lo cuide, dura meses. Es la misma sensación que uno tiene cuando acaba de ducharse, se pone su pijama de los domingos y acaba entre unas sábanas que todavía huelen a suavizante. Ese aroma levanta todas las buenas ideas, favorece los planes y, además de verlo todo de una manera diferente, nueva y refrescante, te hace descansar mejor y pensar diferente.

En Huelva hay una verdadera necesidad de ventilar, pasar la aspiradora e invertir en el mejor ambientador del mercado para sanear pensamientos, airear proyectos innovadores y dejar de arroparse en una manera de hacer las cosas que, a la vista está, no nos ha impulsado hacia ningún sitio en el que queramos estar. Necesitamos sacudirnos la fobia a los cambios, hacia lo que fuimos más que a lo que seremos, huir como de la pandemia de esa casposidad que nos acompaña, desperezarnos y empezar a pensar si lo que va a pasar mañana, será lo mismo que nos pasó anteayer.

La situación en la que vivimos sumergidos desde hace un año nos va a cambiar. Todavía no tengo muy claro si todos esos cambios serán tan positivos como se pregona, pero apuesten a que nada será lo mismo cuando los frasquitos en los que depositamos buena parte de nuestras esperanzas, ofrezcan el resultado con el que soñamos. Nuevas fórmulas exigen nuevas ideas y nuevas ideas requieren cambiar nuestra manera de pensar y de ser.

El pasado debe ser conocido hasta en sus últimos recodos, especialmente los más incómodos y escondidos. Es necesario saber qué se hizo y cómo se hizo, pero nunca en ellos debe estar basada nuestra actitud hacia el futuro. Lo viejo no sirve y no es cuestión de edad, sino de actitud. Desde que comenzara el año, tenemos sobre la mesa un buen puñado de esos nuevos proyectos, presentados en el mejor momento posible, para cuando la pesadilla sea interrumpida por el despertador de las vacunas, estemos listos para ponerlos en marcha. Tenemos la ineludible obligación de defenderlos, hacerlos nuestros y ponerlos en marcha. La velocidad a la que va a cambiar la sociedad en la que vivimos, nos pasará factura si no somos capaces de hacerlo. La tortícolis perpetua que algunos padecen por mirar demasiado hacia atrás, no la curan salvo con la contundente actitud de no escucharlos, ni hacerles el más mínimo caso.