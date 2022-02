El incienso de Proust

Los cultos dirán que han leído En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Otros, los más mundanos, aludimos a su famosa magdalena por el conocimiento generalizado que del recurso literario del francés existe o porque nos lo hicieron aprender. Ustedes me perdonen. Su obra universal, con todo el valor que tiene, es de uso común por la recreación, esa maravilla tan humana como son los recuerdos latentes que activan nuestros sentidos. Habrá incluso quienes conozcan el efecto sin conocer el trasfondo que hay detrás. Sin darnos cuenta somos presa de ese efecto proustiano (que es como se denomina) de forma diaria. Da igual que lo hayamos leído o no, o que sepamos siquiera a qué se refiere. Los sentidos despiertan nuestras vivencias adormecidas por muy hondas que se escondan.

Son tiempos tan extraños estos en los que nos ocupan que vivimos en un permanente estado de añoranza y nostalgia por todo lo que perdimos. La magdalena toma mil formas sin necesidad de revivir las más de 3.000 palabras que en la obra giran alrededor del mordisco. No necesariamente nos la tenemos que llevar a la boca para evocar el tiempo perdido. Va para dos años ya y no pasa un día en el que no sintamos un flashback de este tiempo anterior lejano y próximo a la vez (cualquiera diría que hablamos de Huelva, que es la provincia proustina por excelencia, donde cada vez que alguien nos promete algo nos activa el recuerdo de las veces que ya nos engañaron antes. No, no es eso. Ésta vez no).

La teoría dice que el fenómeno resulta involuntario y está relacionado "sobre todo con la memoria olfativa. Se cree que esta relación entre olfato y memoria se debe a que las emociones y el procesamiento de los olores se encuentran en la misma zona del cerebro, el interior del sistema límbico". Ni idea, se lo dejo para los que saben del tema. Mi experiencia me dice que hace unos días olí a incienso y me puse nervioso (podría haber sido el mordisco a una torrija que encajaría mejor con el original pero todavía no ha caído ninguna). No sabría decir sin salía de alguna capilla, una hermandad o algún domicilio. No soy un cofrade militante, no más allá del respeto por la de fe de quienes la viven y de la que participo como el valor social de una celebración que disfruto con los míos. Saltó un resorte. Recordé la ciudad llena de gente, las calles cubiertas por los palcos, los rodeos para alcanzar un punto u otro y sentí la vuelta de aquella vida.