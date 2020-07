De ignorantes a inconscientes

Hemos pasado de "una ligera gripe" a "aquí no ha pasado nada" en menos de dos meses. Las interminables jornadas encerrados en casa, nos han servido para poco. Ancha es Castilla y el resto del país; las calles vuelven a ser nuestras y "que sea lo que Dios quiera". Si es necesario, recibimos al nuevo obispo con unas jaculatorias para que algún santo nos libere del inmerecido mal que padecemos y todos para adelante, confortados en el espíritu y a punto de diñarla por ser tan absolutamente tonto.

Escucho a una inglesa en el Telediario. Está compungida la muchacha porque le van a obligar a estarse cuarenta días en su casa, de donde nunca debió salir, porque en lo que no pensó es que vivimos en una pandemia como nunca antes conocimos y ella no se iba a quedar sin sus vacaciones en Benidorm, sólo faltaba. Probablemente a su lado -literalmente porque eso de la distancia social vale para todos menos para las líneas aéreas- viaje un compatriota que se ha pillado más de una docena de cogorzas impresionantes y ya ha bicheado un par de balcones desde los que saltar a la piscina. Estará igual de atribulado porque también pagará los excesos con un par de semanitas a buen recaudo.

La limitación de movimientos vale para todos, excepto para los partidos de la Champions, hasta ahí podíamos llegar y en los estadios de fútbol no puede entrar gente, pero en Huelva vamos a tener un par de corridas de toros, no sea que encima el virus nos arrebate nuestras tan arraigadas costumbres, cómo se le ocurre.

También vivimos entre jóvenes que tienen todo el derecho a divertirse. Todos lo fuimos y entendemos que se lo quieran pasar bien con sus amigos, conocidos o mediopensionistas. Y no pasa nada, oiga. Eso sí, tenemos una segunda ola en ciernes, los contagios se multiplican y ya nos lo habían advertido, pero a lo nuestro, sin problema.

Llevo sin ver a mi madre desde que comenzara esta pesadilla que se ha pasado sola. Y sigue así. He cambiado mis vacaciones previstas y sudadas durante todo el año, porque creo que, por un lado me apetece apoyar a los empresarios locales y, por otro, soy perfectamente consciente de que cuanto menos nos desplacemos mejor. Nadie, absolutamente nadie, tiene más ganas que yo de juntarme con los aficionados del Athletic para disfrutar de la final de la Copa, pero ahora no es el momento. No quiero ninguna medalla. Lo que sí quiero es que no se comporten como idiotas. No es mucho pedir, me parece a mí.