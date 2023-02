A los responsables del acceso a los centros sanitarios de Huelva les debió llegar una circular con instrucciones para que dijeran eso a todo el que llegara con esa dolencia a cualquiera de los hospitales de Huelva: “Con tu ictus a otra parte”, ya que, según pudimos leer en este mismo periódico hace unos días, Huelva perdería su Unidad de Ictus. A la dirección del hospital le ha faltado tiempo para desmentir la noticia, pero la cosa es más compleja, porque no es sólo que se pierda o no esta unidad, es que el Área Hospitalaria dispone sólo de 9 de los 14 neurólogos necesarios.

La noticia es lo suficientemente alarmante como para no tener que exagerarla, pero es que se une a muchas otras que debieran hacernos temer por nuestro Sistema de Salud: las carencias en la Atención Primaria, especialmente en los pueblos, en los que, incluso, se han visto cerrados servicios de Urgencias, la derivación a centros privados para la realización de pruebas diagnósticas o intervenciones, que bien podrían realizarse en los centros públicos, el aumento en las listas de espera, consecuencia del deterioro en los servicios públicos… parecen una invitación a suscribir seguros privados y, seguramente, haya quien tenga ese plan en la cabeza: deterioremos lo público para que la gente empiece a alimentar con sus bolsillos lo privado.

Pero no debiéramos dejarnos engatusar: el Sistema Público de Salud, con todos sus componentes: desde sus ambulatorios rurales a las unidades de cuidados paliativos, pasando por los centros de especialidades, atención a enfermos crónicos, quirófanos o programas preventivos… ha demostrado que, con diferencia, es mucho más eficaz que la más capaz de las empresas privadas, a la hora de promover una salud, que no consiste sólo en la posibilidad de poder pagarse un médico o los tratamientos que este recete cuando enfermamos, consiste también en reducir las posibilidades de que enfermemos, mediante programa preventivos y de promoción de la Salud, que consiste en atender a todas las personas por igual, al margen de que sea o no rentable, sean sus usuarios jóvenes o viejos, de la ciudad o de una aldea, de Huelva o de Sevilla, con leves o con graves dolencias… y ese Sistema Público de Salud hay que defenderlo, hay que mimarlo, hay que mejorarlo, cada persona desde su posición y ahora, en concreto, pidiendo que no cierren en Huelva un servicio que puede salvar muchas vidas.