Si hoy es jueves, esto es Donetsk

Es más que notable la cantidad de expertos en geoestrategia ucraniana que pueblan los medios. Estos días hemos asistido a lecciones permanentes de geopolítica y de estrategias de invasión que me alucinan. Si es cierto lo que he escuchado, los rusos deben tener el ejército más tonto del mundo. Ayer mismo, me acosté después de haber visto en un mapa (chulísimo eso sí) dónde ha estacionado Putin sus divisiones y por dónde se iban a internar en territorio de Ucrania. Nos falta la hora, pero creo que de ello hablarán esta noche fijo. Hubo una que, seguramente por no quedarse callada soltó: "Es que si hay guerra, no va a afectar a Ucrania y a Rusia, nos va a llegar a Europa", y ahí fue donde cogí el mando y cambié a Canal Cocina porque no dejaba de preguntarme en qué continente habían puesto ahora a esos dos países que no fuera el nuestro. Eso sí, nadie dijo algo parecido a, "mira Fortes, no tengo ni pajolera idea de lo que piensa el bueno de Vladimir, ni el cómico que gobierna en Kiev".

Lo que sí me atrevo a decirle, pero sin mala leche no vayamos a envenenarnos accidentalmente, es que si quiere invadir lo que sea, hasta el piso donde vivo, que lo haga ya. Eso de estar haciendo maniobras, disparando cohetes, misiles a hombros de recios cosacos y similares, no es serio. Más que nada porque uno se acuerda de su hijo cuando va a llenar el depósito de gasolina (perdón a los ecologistas de salón, pero tengo un coche así todavía) o cuando va a pagar la factura del gas que, aunque les puedo asegurar que quiero mucho a este planeta y a pesar de que produce gases de efecto invernadero, tengo la mala costumbre de ducharme con agua caliente y de encender la calefacción cuando llego a casa por la noche y Huelva me obsequia con uno de sus legendarios relentes.

Tampoco se vayan a creer que con las elecciones de Castilla y León, estuvieron tan acertados. Hubo alguno que no sabía situar en el mapa a Zamora y Valladolid y se lo dice un palentino por vía materna que tampoco es experto en geografía castellanoleonesa pero me lleva a pensar que si de lo que sé un poquito, detecto las patas que meten, qué me estarán diciendo de lo que no sé. Hubo uno que lo bordó. Llevaba toda la noche hablando de Casado y Sánchez, e incluso sacó a colación a Pablo Iglesias que, al menos que uno sepa, no eran candidatos a nada. No aguantó más y se quedó tan pancho cuando dijo que "la población de Soria entra en el Bernabéu". Y por ahí si que no paso, oiga. Vale que si llueve en Madrid "se generalizan las lluvias" o que si hace frío en la Castellana, "vuelve el invierno", pero tomar el campo del Madrid como unidad de medida, me parece más que excesivo. Así que vuelta a las viejas con los pucheros y tan tranquilo que me quedé.