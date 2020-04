Qué se ha hecho bien en Corea

Pocos científicos se atreven a reconocer que son "terribles pronosticadores". Se lo acabo de leer al astrofísico británico Martin Rees con una convicción y una humildad que me han desarmado. Justo cuando desde Estados Unidos quieren volver a sorprendernos con Quibi, la nueva plataforma que han bautizado ya como el "Netflix del móvil", contenidos de ficción para devorar a bocados sin gastar más de unos minutos, he roto las rutinas obligadas del confinamiento para leer un amplio reportaje con el autor de En el futuro. Perspectivas para la humanidad -ya he pedido el libro en Amazon- y he completado la sobredosis de periodismo lento digiriendo un entrevista con un experto en enfermedades infecciosas de Seúl. ¡De casi una hora, en coreano y con subtítulos! ¿No les recuerda a Parásitos? Pues, una vez más, la gente sigue su pulso: cuando hay algo realmente bueno, se consume y se comparte. ¡No sólo memes!

No voy a hacer spoilers: sólo les presentaré al mayor experto en coronavirus de la Universidad de Seúl: Kim Woo-joo, del Hospital Guro de Corea. Tras treinta años de experiencia investigando la tuberculosis, el sida, la varicela, el SARS, la gripe porcina, el ébola y el MERS, asegura que la pandemia de la cepa Covid-19 es la más compleja, resistente, contagiosa y letal conocida hasta ahora.

Hace una década, Martin Rees situó justo para el año 2020 una probabilidad del 50% de que se produjeran millones de muertos por un "bioerror" o "bioterrorismo". Al Covid-19 todavía lo estamos conociendo, como se enamoran las alubias en la olla para el delicioso anko japonés, pero bien podría formar parte de esas "catástrofes" con que los científicos exploran el poder de la tecnología en un entorno global cada vez más "imprevisible" e "incontrolable".

En este punto se cruzan las reflexiones de Kim Woo-joo con las de Rees, un investigador casi octogenario que se declara "optimista tecnológico" y "pesimista político". No es ninguna contradicción: la buena noticia es que tenemos capacidad para proveer una buena vida para 7.500 millones de personas; la mala, que no está pasando porque hay un gap demasiado amplio entre cómo son las cosas y cómo deberían ser. "Porque las políticas no son las correctas". Seguro que tiene en mente más de un rostro con que ilustrar esta aseveración... ¿Corea es el modelo? Nada es tan sencillo, pero admitamos que la experiencia es un grado y mucho más estar dispuestos a corregir y aprender.