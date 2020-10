Lo que hará Vox con la Junta

La sonora ruptura de Pablo Casado con Santiago Abascal -incluyendo los ataques personales, lo más débil de su discurso- conduce a un replanteamiento de las relaciones entre el PP y Vox, los dos partidos mayoritarios de la derecha española y los dos más representativos de la sociedad tras el PSOE. Serán, sin duda, más turbulentas. Disputan una parte considerable del mismo espacio político y sus líderes se han vuelto incompatibles.

Inmediatamente después de la moción de censura más esperpéntica de la democracia española (no iba dirigida contra Pedro Sánchez, sino contra Pablo Casado), se han escrutado las consecuencias de la ruptura entre PP y Vox en aquellas instancias políticas en las que colaboran de alguna manera ambos partidos conservadores. Básicamente, en la comunidades de Andalucía, Madrid y Murcia, y en el Ayuntamiento de Madrid. En las cuatro instituciones gobiernan PP y Ciudadanos gracias a los votos de Vox.

¿Qué pasará? En Murcia, nada. Vox ha expulsado a tres de sus cuatro diputados, que mantienen sus escaños. Si quisiera tomar represalias contra el PP por lo de Casado, no podría: su único voto es irrelevante en el Parlamento murciano. En Andalucía, Madrid-Comunidad y Madrid-Ayuntamiento, los votos de Vox sí podrían servir para desestabilizar a los gobiernos respectivos. Creo que no lo harán porque las consecuencias serían negativas para todas estas instituciones sin beneficio alguno para Vox. De hecho, Abascal dio por supuesto que no se producirán estas crisis.

Pensemos en Andalucía, donde el portavoz voxista llegó a hablar de un tiempo nuevo en el que se ha quebrado la confianza entre el gobierno PP-Cs y Vox y aplazó la reunión prevista sobre los Presupuestos de 2021. ¿Qué puede hacer la ultraderecha para plasmar su enfado con el giro de Casado? Uno, boicotear los Presupuestos, forzando a la Junta a prorrogar los de este año o a negociar con el PSOE. Dos, bloquear la acción del tripartito provocando una convocatoria anticipada de elecciones a las que Moreno Bonilla concurriría con la vitola de víctima (y recuérdese el éxito de Manuel Chaves en las de 1996). Y tres, aumentar el precio de su apoyo presupuestario, exigiendo más concreción y compromiso de cumplimiento de las partidas y los planes pactados con Vox en las cuentas de 2019 y 2020. Es la única salida con la que Vox rentabilizaría su protesta. Hay una cuarta opción: unirse a la izquierda en mociones de censura... y devolverle su cargo a Susana Díaz. Impensable.