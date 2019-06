Tres goles para el pasaporte a Tokio 2020

Trascendente cita la que nuestros chavales tienen esta noche en el Renato Dall'Ara y la verdad es que vemos con asombro cómo se vende la piel del oso polaco antes de haberle dado muerte. Está en juego la supervivencia en el presente Europeo Sub-21, pero no sólo eso. Está igualmente en juego la presencia del fútbol español en los Juegos Olímpicos próximos, lo que no es baladí. De ahí la trascendencia de este choque de hoy con Polonia.

España depende de sí misma para el éxito, pero las condiciones para ello no son fáciles; menos aún cuando se fía todo a la historia, que nos resulta favorable, ya que nunca en esa categoría perdió España con Polonia. Es más, cinco victorias y un empate es el balance, esa cuenta de resultados que nos lleva a un optimismo quizás desmesurado. Y es que la obligación de ganar con diferencia de tres no está al alcance de cualquiera, entre otras de nuestra selección.

El equipo de Luis de la Fuente está bien, pero sin alardes. Tiene muchísima calidad en el centro del campo mediante Ceballos, Fabián, Fornals o ese Olmo que juega de delantero disfrazado de centrocampista, o al revés. Delante no está resolviendo Mayoral como se esperaba, pero el punto negro del equipo está en un punto tan vital como el corazón de la retaguardia. Tanto el madridista Vallejo como Meré y Núñez no ofrecen un mínimo de la seguridad imprescindible.

Tanto con Italia, aquella tarde en que nos echaron del campo a patada limpia, como frente a Bélgica, las sensaciones en retaguardia no fueron buenas. Ahora toca una Polonia que venció a los anfitriones, a esos mismos que nos vapulearon la primera tarde, por lo que no veo apropiados el optimismo que viene del cuartel general español. Meter tres goles en fútbol no es tarea fácil y menos aún cuando se parte en busca de esa cota como premisa indispensable, conque a ver qué pasa.