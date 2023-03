Hace unos días un amigo me hizo una pregunta que me hizo reflexionar. '¿Si el Recre hubiese desaparecido hace siete años te habrías hecho del nuevo club que se fundase?'. Su respuesta y la mía se solaparon. Un no rotundo. Habríamos ido al fútbol a ver algún partido interesante, hasta nos podríamos haber abonado en algún momento... Quien sabe. Podría haber ascendido pasados unos años a Primera, ser un club estable y todo lo que le queramos pedir pero jamás habría sido el Recre, no nuestro Recre. Me sorprende las entidades que con alegría le cambian el orden CF o al FC, le hacen un lifting a su escudo y ponen el reloj a cero con desprecio para su historia. Como si la identidad, las emociones, los recuerdos y el sentimiento fuesen tan sencillos de solapar. Ese nuevo club nunca habría formado parte de mi infancia, de las tardes sobre el hormigón siempre frío de la Isla Chica, de las lágrimas derramadas de niño tras la noche de Soria o de adulto viendo a Fernando Soriano arrancarse la camiseta eufórico tras la remontada contra el Xerez. Igual hasta hubiese llegado a una final de Copa, pero nunca sería la nuestra de Elche.

Vino al hilo de esas conversaciones recurrentes entre albiazules cuando se acerca el 19 de marzo. El recreativismo tiene varias fechas señaladas en rojo en el calendario. Unas son felices como ese 18 de diciembre que marcó la historia de este deporte, y otras de hondo recuerdo trágico como el 20D que nadie olvida. Hay una tercera fecha que desde hace tiempo deberíamos recordar como la solemnidad que merece. Es el 19 de marzo. Ese día un grito angustioso lanzado desde el interior del club fue respondido con firmeza por Huelva. Objetivamente el Decano estaba liquidado. No había ni un solo elemento racional que permitiese pensar que el Abuelo saldría adelante. Racional, claro, pero es que hablamos de una cuestión que trasciende la lógica para adentrarse en el terreno emocional. Huelva tenía que responder si quería o no quería. Solo quien no conoce el valor identitario del Decano pudo dudar.

Fue un domingo de marzo como ayer con el Granada B por delante. Aquel domingo donde nos dejamos la voz con el gol de Rubén Mesa que empujamos entre todos. Luchábamos por salvar al Abuelo. No eran tres puntos, era un grito de vida. Siete años después nuestra principal preocupación es si Abel Gómez seguirá o no.