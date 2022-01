Los globitos de la paz

Hoy no habrá globos sobrevolando los colegios celebrando el Día Escolar de la Paz por el sencillo motivo de que hoy es domingo y no hay colegio, pero, ya que eso nos da un poquito más de calma y tiempo para pensar, aprovechemos la jornada para reflexionar sobre ese intento de transmitirle a la chavalada "lo de la no violencia" a golpe de bonitas actividades en el patio que van desde coros cantando por Antonio Flores hasta murales colaborativos con palomas de Alberti como protagonistas.

Todo eso está muy bien, francamente bien, dice mucho de una sociedad que ha avanzado a pasos agigantados hacia un modelo de relaciones en el que la violencia ha quedado cada vez más arrinconada, pero se va al garete si a los dos días de ello plantamos, en el mismo patio, un tanque del Ejercito de Tierra animando a esa misma chavalada a alistarse en la institución más violenta que a día de hoy se financia con nuestros impuestos: el ejército. Se va al garete si esa institución no deja de ser alimentada, al margen del color del gobierno, con presupuestos cada vez más abultados. Se va al garete si nuestra sociedad no deja de azuzar avisperos de conflictos para los que sólo parece encontrarse la solución bélica. Se va al garete si no ponemos en valor las experiencias que van en sentido contrario de la violencia, como la desaparición de nuestras vidas de ETA y todo lo que eso está suponiendo, especialmente en la sociedad vasca. Se va al garete si no asentamos esa paz que decimos buscar en la justicia y la libertad, si no construimos una sociedad que no deje a nadie atrás, en el que todas las personas tengan las mismas oportunidades de desarrollo y puedan, por supuesto, vivir ese desarrollo en libertad.

Y se va al garete, sencillamente, porque estamos mandando mensajes contradictorios y a los niños los que les llega es que toda esa retórica de la "no violencia" se queda vacía si lo que prima en el centro educativo es la competitividad, dejando de lado a los chavales con menos opciones y si, cuando lleguen a casa, se encuentran, otra vez, a su padre pegando una paliza a su madre, o a un señor hablando de misiles en la tele, o a uno, en las redes sociales, diciendo que "la escoria inmigrante" se tiene que volver al lugar de donde vino… No se trata -sólo- de actividades bonitas sino de construir otra sociedad y transmitirles a ellos que también deben participar en esa construcción.