Un gesto valiente

Situación: una pandilla de niños y niñas entrando en la adolescencia haciendo piña en esos cortos días de verano que tanto los une y que tan lejos los separan una vez terminan las vacaciones. Una de esas pandillas todo el día pegada cual melé de rugby. Deciden explorar los límites más allá de la piscina de su urbanización avenida adentro, camino del centro del pueblo de la costa que les acoge. Al cruzar por delante de un hotel de esos que sólo abren en temporada, dos hombres con uniforme de cocina están fumando. Al pasar el grupo comienzan a decirles frases soeces. Dado que las mayores de la tropa apenas han llegado a los catorce años y los babosos están en edad de trabajar, la escena resulta desagradable y peligrosa. Eso al menos le parece a una de las niñas (trece años) que se siente incómoda con la situación.

Ni corta ni perezosa, decide entrar en la recepción del hotel a expresar su queja. La recepcionista, mujer como ella, la trata como los hoteles tratan a quien no es su cliente y además es una preadolescente; despacha a la niña y a otra cosa. L (llamemos así a nuestra heroína juvenil), que es joven pero no tonta, llama por teléfono a sus padres y les explica la situación. Al pasarle el teléfono a la recepcionista ésta comienza a excusarse con esa falsa educación que tan artificial resulta. Hablan de cámaras de seguridad que han recogido el encontronazo y la conducen a ver al subdirector del hotel (sic). Pónganse en la situación de una chica de trece años en el despacho de un adulto. Al final la conversación termina con una disculpa y otra evasiva; son buenos trabajadores. Una decisión errónea, ya que quitarle importancia a lo ocurrido es una forma de justificación, y no es justificable que dos hombres adultos acosen, en su entorno laboral, a unas niñas. Y un último error, el que acabó por derrumbar a la valiente de trece años; a la vuelta a casa, una de las madres le dijo que para qué se había metido en líos, que lo mejor era dejarlo pasar.

En la tarea colectiva por eliminar el abuso y maltrato hacia la mujer hay mucho por hacer. Desde dar poder a las niñas, no tolerar ninguna violencia, por pequeña que sea y hacer el vacío a quien siga manteniendo actitudes que nos denigran como sociedad. A los exagerados e incrédulos les pregunto: ¿Y si le hubiera pasado a tu hija? ¡Bravo L! las cosas empiezan a cambiar cuando alguien valiente se planta ante la injusticia.