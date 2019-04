Un futuro más nuestro

Tras días nublados, de chubascos, viento y frío, el sol, llegó a final de semana como si quisiera ser una señal o presagio de algo para este 28-A. Desde este rincón, el más occidental de Andalucía, la jornada tiene múltiples lecturas. Primero, porque es el punto final (o seguido) a una campaña diferente a las anteriores, por su brevedad (la Semana Santa la ha partido) y porque el mensaje ha estado bien distante del electorado, de sus necesidades, demandas o inquietudes y eso seguro que marca los resultados de hoy.

Quizá el modelo sea obsoleto para estos tiempos, como también las normas por las que se rige la publicidad electoral, la limitación para la publicación de encuestas o la emisión de mensajes en la denominada jornada de reflexión...

No estaría de más redefinir el patrón, ajustarlo a un mundo globalizado en el que el mensaje es inmediato a través de las redes sociales y el auge digital.

Muchos de mis amigos ejercerán hoy su derecho al voto, otros han decidido no acudir a las urnas o aún no tienen bien definida su papeleta, a pesar de que en la mayoría de los casos sí tienen claro a quién no se la van a dar. Argumentan falta de conexión, ausencia de ética y seriedad.

Yo creo que aquí nadie puede escurrir el bulto y la culpa de lo que hoy existe no es de una sola parte; todos hemos contribuido en cierta medida. Por eso, no tengo duda de que para que mejore la situación (a lo que yo aspiro siempre) hay que comprometerse y no acomodarse en la crítica fácil y sin sentido.

Desde este rincón andaluz, el resultado de hoy puede ser como una reválida del 2 de diciembre, ese día en el que sin previo aviso llegó el cambio de gobierno después de casi cuarenta años de socialismo. Seguro que también los resultados de esta noche estarán marcados aquí por el análisis de los primeros cien días de gobierno, por esa especie de segunda vuelta al pacto que echó al PSOE de la Presidencia de Andalucía. ¿Seguirán el ejemplo en el conjunto del país? ¿Habrá servido para evitarlo en Madrid y cambiar el rumbo?

En pocas hora lo sabremos.

De momento les animo a salir a votar. Eso sí, sea la opción que sea la que elijamos, que llegue desde la sensatez, la reflexión, el análisis y el convencimiento de que el futuro de todos es cada vez más nuestro.

Dejemos a un lado los fanatismos y hagamos uso de una de las piezas clave de la democracia; pero no la única, porque la democracia es mucho más que un voto. Es diálogo, es contraste de ideas y por eso, cada vez el futuro es más nuestro y una tarea de todos.