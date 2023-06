Podía haber esperado al final del partido para escribir este artículo. Pero realmente el resultado del Cacereño-Recre importa bien poco para su contenido. No sé si el Recre ganó, empató o perdió cuando salga publicado. Tampoco si la eliminatoria de ascenso frente al Cacereño quedó resuelta, sentenciada, abierta o le tocará de nuevo a la fiel infantería ejercer su papel en el Nuevo Colombino. Nada de eso va a alterar lo que sintamos por él.

Con sana envidia y alguna mota tonta en el ojo pasé todo el sábado viendo vídeos, fotos y otras publicaciones de esos recreativistas que se hacen 600 kilómetros por acompañar a su pasión. 2.000 onubenses que se meten una paliza entre pecho y espalda por amor incondicional. Lo hacen en cuarta división, a las puertas de salir de las catacumbas de este deporte. Un escenario ante el que lo normal es mostrar desidia se transforma en una demostración de entrega. Algunos amigos de fuera me hacen la pregunta recurrente. Si se lo tengo que explicar no lo van a entender. La categoría del Recre no la da la competición que disputa.

Durante los 15 años que gracias a esta bendita profesión estuve acompañando al equipo por cada rincón de España siempre, donde quiera que fuese, vi una bandera, una camiseta o una bufanda. En cualquier estadio donde jugó el Decano jamás faltó un onubense viajero o al que la vida por el motivo que fuese llevó cerca del destino de ese domingo que ante la presencia del Recre no sintiese la necesidad lucir con orgullo sus colores. Era reencontrarse con Huelva, gritar bien alto a veces donde no hay quien te secunde, que ahí debajo sobre el césped no había once futbolistas, sino once abanderados de su tierra.

Siempre lo esperaban a la llegada, se te acercaban si veían algo que pudiera identificarse como visitante en el estadio y sin conocerte de nada solo porque eras de Huelva y porque allí donde estaba el Recre estaba un pedazo de su identidad. ¡Aquí está Huelva! Decían sin hablar al verlos.

No me da igual lo que quiere que haya sucedido en el Príncipe Felipe de Cáceres. Quiero ir a la fuente el domingo a las 22:00, quiero ver mi ciudad engalanada durante la semana y que alguna mota tonta se me vuelva a meter en el ojo. Claro que lo quiero. Pero pase lo que pase sobre el césped será solo fútbol. Y el Recre es mucho más que eso.