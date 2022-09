Como sabemos, al señor Sánchez se le ha puesto imposible el frente económico, siendo así que en el frente político tampoco encuentra mejoría: si sus socios catalanistas han conseguido proscribir en las aulas el idioma mayoritario en Cataluña, en la dulce tierra vascongada, sus otros socios de Bildu, sector radikal, despiden tiernamente en Bermeo a tiernos y delicados asesinos. A esto se añade, claro, la cuestión de los indultos, de cuya oportunidad y pertinencia existen muy razonadas dudas. Todo lo cual lo ha aprovechado la oposición para disimular un poco y dedicarse a dar donde más pupa hace, en términos electorales. Vale decir, el bolsillo.

Quiere decirse que el señor Feijóo se ha hecho el gallego con la cuestión del "bilingüismo cordial", que suena bien y no compromete a nada, para a continuación presentar lo gordo. Y lo gordo, ya lo saben ustedes, es la rebaja impositiva de nuestro Juanman, que aspira a suceder a Cataluña como vivero empresarial, a rebufo de lo ya emprendido por la señora Ayuso. Parece que en Madrid funciona (Bienvenidos al paraíso ha escrito la señora Ayuso al señor Moreno), de modo que el Gobierno andaluz se ha apresurado a lanzar el mismo tipo de estímulos, para distinguirse con facilidad de la política fiscal del señor Sánchez. Como es lógico, este tipo de medidas vienen urgidas tanto por la negra expectativa económica que se nos pronostica para el otoño, como por las elecciones que se avecinan en mayo de 2023. Y es ahí donde acaso quepa situar las declaraciones del señor Page, que han resultado ser algo controvertidas, aunque lo dicho por el presidente de Castilla-La Mancha no deja de ser una obviedad, que no excluye la cortesía parlamentaria.

Probablemente, toda esta situación empeorará en los próximos meses, no solo por los arcanos designios del señor Putin, entrañable protector del catalanismo. También por la propia dinámica electoral, que llevará a los distintos miembros del Gobierno a reclamarse cada uno ante su electorado. De ahí resultará un Gobierno que actúa como oposición, no sabemos a qué, y una oposición que reduce su estrategia a la cuestión crematística. Entre medias, y sin que lo parezca, continúa la cuestión de los partidos bisagra, cuya lenta y efectiva devoración parece ser el asunto primordial que gravita sobre las próximas elecciones. Además de eso, el señor Page cree que el PSOE pagará un alto precio por su aventura centrífuga y deconstructiva. Igual no se equivoca.