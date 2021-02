Sin frenar, sino todo lo contrario

Los balances de 2020 auguraban el crecimiento de todos los valores en una gran maquinaria que tenemos en Huelva. El Puerto. Es el segundo en aumento de mercancía general, el tercero que más crece en tráfico rodado...

Comenzamos el año con su inclusión en el corredor Atlántico que nos coloca en primer plano de visibilidad y prioridad europea para que puedan desarrollarse proyectos en esta Huelva de las potencialidades con lo mejor de cada género y ámbito, pero aún sin explotar... ¿Qué les voy a contar?

El Puerto onubense es una oportunidad para las empresas y para los ciudadanos, un propulsor que nos sitúa en el mapa europeo y eso hay que aplaudirlo y agradecerlo también; sobre todo en este tiempo en el que para lograrlo se hacen necesarios, entre otras cosas, más esfuerzo e imaginación.

Solo unos datos que lo sostienen. Ha llegado al borde de los 30 millones de toneladas este año, genera más de 25.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos, a los que hay que añadir los que aportan cada una de las obras que hemos ido viendo en ese entorno de paseo que mira a la Ría. Tiene obras en marcha por valor de 120 millones de euros. Creo que sobran. Si crece, despegamos. Y además, con la ayuda gratuita de esa base que tiene esta maravillosa tierra que conforma un soporte inigualable, que se convierte en un contenedor de una zona natural protegida, con la mejor despensa, los entornos más deseables y ubicaciones estratégicas que cualquiera compraría y que aportan el valor añadido que tanto necesita esta tierra nuestra, pero que tras décadas aún no haya asomado. Veremos después de tiempo, una subasta con la inauguración de una lonja que se levanta como nueva fachada marítima de la ciudad. ¿Necesitamos más evidencias? Necesitamos como otras muchas veces que las administraciones se unan por el bien de Huelva y de los onubenses, al margen de las siglas que los llevaron a representarnos (esa es la función de nuestros políticos, representarnos, por si a alguien se la ha olvidado). No es tiempo de pisar el freno, no es tiempo para el "los otros", ni para campañas (O si).

Zarpemos porque la oportunidad se marcha

Los primeros beneficiarios somos nosotros, los ciudadanos. Los segundos, también.