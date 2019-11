El fin de capitalismo

El capitalismo es un sistema perveso que ha puesto fecha de caducidad a la vida y es la causa del cambio climático y de la pobreza". Así se expresaba esta semana nuestro amigo José María García Bresó en la Asamblea del Emaús Europa. La frase me parece tan certera y contundente que no necesitaría más comentario. Y además, haría falta muy poco rigor intelectual para no aceptar la tesis que propone: el capitalismo está en la base de los principales problemas que sufre nuestra sociedad: mientras tengamos un sistema económico que prima el beneficio monetario frente a cualquier otra cuestión y que es incapaz de detenerse ante cualquiera de las desgracias que genera, todo lo que lograremos en la lucha por resolver esos problemas será atenuar sus efectos.

Da igual que hablemos de temas sociales como la trata de personas, la explotación laboral o sexual, de la exclusión social o las migraciones. De temas ambientales como el cambio climático, la sobreexplotación de los acuíferos, el problema de los residuos o el envenenamiento del Mar Menor y la Ría de Huelva. De ciencia y cultura -como el expolio del patrimonio arqueológico, la mercantilización de la universidad o la perversión del sistema de patentes farmacéuticas-. Incluso hay mentes malpensadas que dicen que son poderosas corporaciones económicas las que controlan la política o la información. En cualquier caso nos encontramos que será muy difícil la corrección de todos estos problemas si la economía se rige por los principios capitalistas de máximo beneficio y propiedad privada.

Ya se ha intentado: al principio la utopía liberal planteaba que sería el propio sistema capitalista el que corregiría los desajustes que generaba mediante una "mano invisible", después, tras la crisis del 29 se empezaron a poner en marcha limitaciones por parte de los poderes públicos que dieron lugar al Estado de Bienestar. Y así llegamos hasta hoy, donde los datos nos hacen ver cada vez con más claridad el colapso de este modelo de sociedad, mientras preferimos seguir mirando hacia otro lado, poniendo remiendos a un traje con más rotos que tela, llenando la agenda mediática de problemas inventados, secundarios o decorativos, demonizando, ridiculizando o dando un estatus residual a las alternativas, en vez de ir promoviéndolas, estudiándolas con fuerza. El capitalismo necesita un recambio y el drama vendrá si nos empeñamos en mantenerlo.