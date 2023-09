D E nuevo sábado… y marcho otra comanda más de papas con choco para “mi gente buenaay”, con 13.000 abonados, con los de Ximenez colocando los tensores para el alumbrado navideño, con mantecados de limón ya a la vuelta de la esquina, y con el presidente del Consejo en la promo de ‘Tramo Cero’, mostrándole a la ciudadanía Chungalismo a raudales, posando con una gorra del Chungaleta verde de su Virgen del Refugio. ¡¡Arte!! Gracias, Presi.

Al grano. No es mi intención desvelar la sorpresa y así descontentar a nadie, pero como esto creo que no lo lee nadie, os cuento en “petit comité chungalé” la sorpresa que le andan preparando a la jefa, dada la proximidad del 12 de octubre, la fecha de la onomástica de Pilar. Felipe, Mariló (que, por cierto, comparte vestidor con Pilar en las cocheras del Puerto) y el resto de concejales, asesores, etc se han propuesto en darle un “feliz día del Pilar” a la Jefa, y que no sea un 12 de octubre cualquiera. Como bien saben, anda limpiando la ciudad minuciosamente como si no hubiera un mañana, y ella de la mano de Mariló “Montero” comprueba barrio a barrio el trabajo realizado. Quieren dar impresión que Gabi no ha pasado una escoba en cuatro años.

Ella, que me consta que es muy despistada, no se ha percatado de nada de las maniobras de los concejales, y se ha contagiado de la limpieza y el orden. El pasado martes informó a la ciudadanía ¡que había ordenado hasta la deuda! Por lo tanto, me rio yo del desfile del 12 de octubre de la Castellana.

Voy más allá. Tampoco es casualidad que se anuncie que el CEUS sea ya una realidad, y disponga de pista de aterrizaje. Y es que Wenceslao y María López Zambrano le van a regalar el desfile de la Patrulla Águila, que repostará hidrógeno verde que regalará el alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero. Como ven, ¡todo está perfectamente orquestado!

En el Grupo Socialista han tenido sus más y sus menos con el asunto, ya que María Teresa y Pepe Fernández querían, pero a Baluffo y Carnicerito no les gustaba nada la idea. Finalmente, medio Gabi y Limón tengo entendido que piensan regalarle una Conga de Cecotec, robot muy completo que aspira, friega… ya que ellos saben perfectamente las limitaciones con respecto a efectivos con los que cuentan para la limpieza. Con la Conga podrá aprovechar y dejar el robot funcionando en el barrio que desee.

El acto, cómo no, finalizará con un ágape (que pagará Pilar sin que ella lo sepa) en el kiosko Manolín, lugar habitual de celebración de los eventos del Grupo Popular.