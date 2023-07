Con estos calores, los amigos con barco y/o piscina están muy cotizados: son nuestros mejores amigos. Siempre será más barato tener un amigo con barco que tener uno propio. Si éste te llama a menudo para disfrutar de su navío, cuídale, mímale, ten detalles con él, porque todo lo que va sobre el agua vale mucho dinero. Así que no estaría de más que si te invitan lleves viandas de calidad. De esta manera te aseguras que te vuelvan a llamar: “¿Llamamos a Paco o a José? José la última vez trajo jamón y gambas, Paco una lata de caballa”. Claro clarinete: José repite, Paco se queda en el banquillo. También influye la simpatía y agrado del invitado: una conversación agradable, que no hable demasiado…

Ya tienes las claves para que este verano tu amigo con barco te llame más a menudo: calidad en las viandas y saber estar. Punto extra: ofrécete a pagar la gasolina a medias y te aseguras un puesto para el próximo paseo (sólo en el caso de que te lo puedas permitir y el barco no sea muy grande).Otro éxito del verano son las piscinas, que también tienen lo suyo. El otro día me enteré de cuánto cuesta llenar una normalita de cinco por tres metros y casi me da un patatús; el agua y la gasolina están muy caras.

Rompo una lanza a favor de los que no poseemos, los que acudimos a la llamada del disfrute: somos parte de la cadena para que el que tiene pueda disfrutar de sus posesiones en compañía. Ahí estamos, al pie del cañón con el bañador puesto, la tortilla de patatas y las gambas cocidas preparadas: procura coger el teléfono a la primera porque nos van llamando hasta completar aforo. Tengo un amigo que tiene barco, piscina y vive en la playa. Para él el verano es la peor época del año. ¿Por qué? Porque está todo lleno, hay menos presión de agua en la ducha y porque todo el mundo quiere ir a visitarle por vacaciones: esto a mi amigo le cuesta dinero y ganas de vivir. Cenas, comidas, visitas turísticas guiadas y nadie trae jamón ni gambas porque vivimos donde vivimos.

Ya lo decía Epícteto hace más de dos mil años, que se dice pronto: “La riqueza no consiste en tener muchas posesiones, sino en tener pocas necesidades”. No es que me quiera consolar porque no tenga piscina, pero esta reflexión que Epícteto nos presentaba hace tantos años resuena fuerte en muchas personas que están intentando deshacerse de todo lo que no es esencial para vivir: el minimalismo como estilo de vida, consumo consciente, ahorro, orden y desapego a todo lo material. Menos posesiones, menos ataduras, menos estrés y más libertad. “El 87% de la gente que dice tener menos cosas, dicen ser más felices que cuando tenían más” (Simplicity Institute).

Lo dicen los datos, los estudios, los que tienen poco y un señor que vivió parte de su vida de esclavo; un filósofo famoso que nos lleva diciendo cómo vivir mejor desde el principio de los tiempos y no le hacemos caso. Al final la filosofía va a servir para mucho más de lo que nos imaginamos.