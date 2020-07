Por favor, no todo vale

Esta semana Huelva Información adelantaba el compromiso del Gobierno central para financiar el túnel de San Silvestre y descartar la posibilidad de la participación privada. Es un conducto básico del sistema hídrico de nuestra provincia y por él circula el agua para el consumo urbano, industrial, turístico y agrícola de toda Huelva. Se ha quedado obsoleto y resulta esencial poder ampliar su capacidad. No hay duda. Durante años se han tirado una administración a otra los trastos a la cabeza y ahora parecía el momento del consenso para la obra. Por favor, señorías, no todo vale. No se pueden seguir lanzando reproches sin fundamento para dejar en el aire el futuro de esta provincia.