La falta de puntualidad de los políticos...

Raro es el acto que no empieza un cuarto de hora tarde porque el político que esperan no ha llegado. Es cierto que el don de la ubicuidad no existe y que las agendas a veces se colman hasta los extremos. Pero agendas debemos seguir casi todos y así es imposible; menos aún alcanzar la conciliación personal y familiar porque ya se ha convertido en una norma eso de llegar tarde a los actos y no sólo con quince minutos, sino que a veces las esperas superan los treinta como ha pasado esta semana. ¿Se imaginan un acto público sin asistencia de prensa o público general porque no llegan a tiempo? Es impensable.