Ni los extremos se tocan ni todas las opiniones son respetables". Como esta frase la ha dicho un cómico como Carlos Areces a lo mejor pocos se la han tomado en serio. Y deberíamos, porque, tras tópicos como esos, se esconden justificaciones de lo más dañinas, que parten de la comparación de unos contrarios que se sitúan en planos distintos: el machismo es una mamarrachada utilizada para justificar violencia, injusticia y abusos, el feminismo es una propuesta de igualdad entre todas las personas, al margen de las etiquetas que les pongamos en función de su género. Evidentemente sacar la conclusión de que "al final machistas y feministas son iguales porque los extremos se tocan" es una falacia que sólo sirve para justificar a los machistas y atacar a quienes luchan por la igualdad.

Una reflexión parecida podemos hacer con el fascismo: una propuesta de aniquilamiento de todas las personas que no pasen por el detector de "pureza racial", comportamiento "moralmente irreprochable", adhesión al líder y sus ocurrencias y, por supuesto, anticomunismo declarado. Comparar la poesía de Alberti con los crímenes de Queipo de Llano, por poner sólo un ejemplo, es demencial. El antifascismo lucha contra la masacre, contra el odio, contra la opresión, contra la dictadura. No, no son extremos que se tocan. No hay color.

La mesura, la capacidad de diálogo, la búsqueda de la armonía, de la convivencia… no deben confundirse con la equidistancia. Habrá asuntos en los que no tengamos que posicionarnos y no pasa nada: nos puede dar igual que gane el Madrid o el Barcelona, nos podemos declarar objetores a la hora de opinar sobre Piqué o Shakira, de hecho esa imparcialidad es de lo más sana. Pero no nos puede dejar indiferente un asesinato machista o una agresión racista. Debemos luchar por erradicarlos, debemos posicionarnos claramente contra quienes los comenten

Ni siquiera podemos justificar a quienes los defienden con aquello de "todas las opiniones son respetables", porque, de la misma manera que, tal y como dice Carlos Areces: "no merece el mismo respeto la opinión que da sobre una pandemia Miguel Bosé que la que da un epidemiólogo", tampoco merece el mismo respeto la opinión que justifica los asesinatos machistas que la que trata de evitarlos, la opinión fascista que la antifascista, la que expresa falta de respeto a los demás que la que defiende la dignidad de todas las personas.