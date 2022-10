La exposición y fg

He comenzado a escribir estas líneas en el AVE y comprenderán que, en los días que estamos, me vengan a la memoria aquella masiva victoria electoral del PSOE en 1982 y lo que supuso de consolidación de la Transición, respeto a la Constitución, - intento de golpe de Estado incluido - europeización de España y la denostada, pero corregida, integración en la OTAN que venía cimentándose desde Calvo Sotelo… hasta culminar el valiente gesto de renunciar al marxismo como fundamento ideológico del Partido y apostando, con grandes apoyos externos, por la socialdemocracia al modelo de W. Brandt y Olof Palme y, desde luego, en lo histórico, con más proximidad - salvando las distancias - a Besteiro, F. de los Ríos o Indalecio Prieto. En fin, no hay que proseguir con la aportación de su trayectoria al progreso del Estado democrático español y como en toda actividad política con sus luces y sombras.

Es, por ello, que sorprende verlo en esa exposición, a mayor gloria del "sanchismo", compartiendo cartel con dos adversarios ZP y PS, cuyo primer objetivo fue y es, enterrar el felipismo. Es conocida su falta de sintonía con ZP y su activismo precongresual contra PS, quizás por conocer la deriva de radicalización a la que han y están - ZP, todavía es escuchado - llevando al país.

Y no me salen las apelaciones, a la disciplina como militante porque de su Partido ya solo llega a conocer las siglas no los hechos sobre los que él lo construyó y no voy a seguir relatando decisiones que avalan lo dicho. Podrán aceptar cierta debilidad por lo que de halago personal pueda tener la exposición, pero no creo que el declive, como cualquier ser humano, por la edad se preste a ese acto propagandístico en favor de alguien con quien no compatibiliza, probablemente, ni en matices ideológicos y más, como alguien ha escrito, "hay más fotografías de PS que de él", lo cual no es anecdótico.

Creo, que FG se ha equivocado y los afanes del narcisismo no pueden ser una coartada para oscurecer en la decadencia vital una figura determinante en la historia política y más, si lo comparamos con la brillantez argumental de ése fenómeno pedagógico popular (médica de profesión) entendida en edredones - cuanto subirán de precio a partir de ahora - las "juanolas" para explicar las partidas presupuestarias o el peculiar "mopongo" para descalificar al opositor… podríamos seguir con el "vasallo" Tezanos, el gran chef demoscópico, "invulnerable" al desaliento, que diría la anterior colega, cuyos Presupuestos el propio Presidente reconoce ya superados antes de aprobarlos. Por cierto, ahora para el ahorro energético, volverá a la corbata para no gastar en calefacción. Pregunta final: ¿por qué no estuvo Guerra en la exposición?, en Moncloa tendrán la respuesta porque lo que diría el personaje, lo suponemos.