Me lo expliquen (II)

Es verdad que para buena parte de la ciudadanía pueden existir razones más que evidentes para oponerse a la liberación de los presos encarcelados por el procés, especialmente en lo relativo a la utilización de dinero público para fines distintos a los que iban destinadas las partidas presupuestarias que fueron utilizadas.

Pero, los indultos, son un instrumento constitucional que puede utilizar el gobierno de turno cuando lo estime necesario para salvaguardar el interés general, tal como lo hicieron en su momento José María Aznar, Felipe González y Mariano Rajoy. Punto.

¿Entonces, por qué ahora el trío de Colón monta tal algarabía? Me lo expliquen, especialmente Pablo Casado. Y de paso, que niegue que hace tres años el PP, siendo presidente Mariano Rajoy, permitió o no supo controlar, o no pudo, o no quiso, el que se celebrara un referéndum ilegal en Cataluña. ¿Por qué no habla de esto Pablo Casado y, sin embargo, en el día de ayer se fue al centro de la Europa que nos contiene para rajar una vez más del gobierno de España?

Veamos. Las nueve personas que han sido indultadas estaban en la cárcel por sus actos no por sus ideas, que desde luego no seré yo quien las ponga en cuestión. En una democracia cada cual puede pensar lo que le venga en gana, incluso intentar desmontar el Estado de las autonomías y otras cuestiones contenidas en la Constitución, como pretende Vox, y sin embargo ahí están, en el Congreso, el Senado, las cámaras autonómicas, las diputaciones y los ayuntamientos, apoyando al PP, y nada pasa porque nada debe ocurrir. Esa es la grandeza de la democracia.

La derecha no admite que la expulsen del poder; pareciera que el mismo ha de ser detentado por ellos por un asunto de pernada consuetudinario que no acaban de arrancarse de la piel; tampoco admite y esto es muy curioso, que empresarios, banqueros, sindicatos o periodistas opinen sobre política libremente como yo lo hago ahora, y se atreven a denigrar públicamente a quienes lo han hecho. ¿En base a qué argumentos, Sr. Casado? La soberanía nacional reside en el pueblo, por ello, me lo explique al paso también, si lo tiene a bien usted o algunos de sus dirigentes.

Algo menos de posverdad y de fake news y un poco más de sentido común, señores conservadores. Soy consciente de que las encuestas les favorecen en estos momentos, pero, las cosas llegarán cuando deban. Mientras tanto, algo más de lealtad -si saben lo que eso significa-.