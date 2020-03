Los 'expertos' son el Covid-20

Cargo y limpio el teléfono todos los días. La cantidad de fotos, vídeos y memes que llegan a diario hace que la memoria pida auxilio al terminar la jornada, incluso antes. Eso, y que el encierro -cuando me toca- me tiene pegado a la televisión, me ha hecho redescubrir a los expertos en casi todo que pululan por ahí. Me quedo con un tuit -lo siento pero no conozco al emisor del mismo- que me encantó: "Las personas que, en momentos de crisis, lo único que son capaces de aportar es queja constante y crítica negativa, ¿a qué contenedor van?" La Señorita Pasternak que figura en el remite hace honor al autor de Doctor Zhivago.

Entre los que promueven una cacerolada porque consideran que con el país encerrado es el mejor momento para abrir el debate sobre monarquía y república; a los otros que les responden porque consideran que es buenísimo para todos que dimita un vicepresidente -o dos- y quienes les contestan que lo que había que hacer es aplicar las medidas de Corea del Sur o Taiwan, porque de otra cosa no, pero ellos de Taiwan saben un rato; o los que aseguran que el primer ministro italiano sí que sabe y no lo que tenemos aquí; o los que vaticinan que la economía se enfrentará a una crisis sin precedentes después de que pasara la anterior y ni se le olieran; hasta llegar a los que parecen empeñados en mirar únicamente al agujero de su ombligo mientras otros pasan las de Caín; o los que bendicen a Amancio y señalan a Almodóvar, y, para acabar, los que creen que lo más importante es debatir sobre si la vicepresidenta se ha ido a una clínica privada, me tienen hasta el mismísimo coronavirus.

Y luego están los locales, no se crean. Son los que consideran que ellos saben muchísimo más que un experto en epidemias que se ha pasado más de media vida en países africanos donde la gente se moría a chorros -claro, que éstos eran pobres- y que no tiene ni pajolera idea de qué está hablando, porque quien sabe de esto más que él es un botarate en su perfil de Facebook. Es incomprensible que la lista de premios nobeles onubenses sólo tenga al bueno de Juan Ramón entre sus ganadores. El talento de quien maneja una red social, contra un experto en luchar contra lo que ahora nos aqueja, no está valorado. En pleno debate sobre lo que es necesario o no -que esa es otra-, el próximo Consejo de Ministros debería decretar la cuarentena para los expertos. Se lo digo en serio. Dejen sus mierdas para otro momento y si no, al contenedor de orgánico.