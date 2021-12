El exilio de la infancia

Volvemos la vista atrás y recordamos, con añoranza, nuestra niñez. Las tardes con los amigos jugando en la calle sin más preocupación que mirar, de vez en cuando, las farolas, porque cuando se encendían teníamos que estar en casa. Aunque fuera diciembre, no teníamos frío. Los mayores se empeñaban en ponernos un incomodísimo abrigo que pesaba demasiado. Los árboles, sitios mágicos desde donde observar el mundo desde otro prisma. También eran fuente de alimento. Nos comíamos las flores de las acacias, que llamábamos en La Mancha "pan y quesillo". Sus ramas, nuestro sitio secreto donde gestábamos cosas maravillosas. Trepábamos como gatos en un intento de escapar a ser niños de piso, -los que no salían a jugar y siempre tenían el color quebrado, porque nunca les daba el sol-. Soñábamos con un mundo diferente y por supuesto odiábamos a los adultos, que no nos entendían.

Juramos con sangre que nunca creceríamos. Saltábamos por los charcos. Nos retábamos en grandes batallas de nieve. No dolían las heridas de las rodillas. Salivilla milagrosa. Fabricábamos nuestros juguetes con maderas, pinzas de la ropa, cuerdas… Todo servía para crear.

Cuando se aproximaba la Navidad, dejábamos a un lado las tropelías y comenzábamos a portarnos bien, a ser como niños de piso pero en la calle. Los Reyes Magos nos estaban viendo. En resumen, vendíamos nuestras almas a la monarquía por ver regalos debajo del árbol de Navidad, que creo que era al único que no nos subíamos.

Inevitablemente, crecimos. Esas hojas secretas con churretes y huellitas rojas se nos olvidaron en la mesilla de noche. Fuimos exiliados del reino de la infancia.

Desde mi adultez, me pregunto si realmente fuimos expulsados o la fuimos abandonando voluntariamente. ¿Por qué dejamos de jugar? ¿A qué edad perdió su efecto la saliva? ¿Qué paso para dejar de reunirnos en la copa de los árboles y ver el mundo como pajarillos, con el alma libre? ¿Cuándo dejamos de criticar el mundo adulto para convertirnos justo en lo que no deseábamos?

Aún tengo esperanza. Detente y mira hacia tu niño interior. Sé amable con él y pregúntale si no estarás siendo el adulto que tanto odiabas. Si lo eres, cámbiate y cambia tu mundo. Quítate el reloj. Sonríe. Juega. Sueña. Te contaré un secreto: el camino de la infancia es de doble sentido. Vuelve cuando quieras. Estaré allí, justo en la copa de nuestro árbol, comiendo flores.