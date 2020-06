El examigo americano

Pertenezco a una generación que siempre miró a Estados Unidos como una sociedad a la que le gustaría que nos pareciéramos. Sin duda fueron las películas, aquellas imágenes en blanco y negro del Manhattan de Woody Allen, las que nos subyugaron de tal manera con ese país, que quizá escapamos del más mínimo examen más allá de su corteza. Ya no. Todo aquel esplendor se ha quedado en una mera ilusión, tan vacía como la que se mantenía en pie durante tantos años. Es lo mismo que me pasó con el Reino Unido; muchos años buscándome la manera de pasar unas vacaciones para aprender su idioma, tirado por el retrete tan pronto quienes uno tenía como los adalides de las virtudes democráticas, se ciscaron en la antigua Grecia, y lo que más me llamó la atención fue la actuación del inefable Bercow, el speaker que ya no lo es.

Estados Unidos tiene poco que ver con aquel que uno soñaba. Gobernado por un gordo paleto, con hordas de salvajes que lo sostienen incapaces de ver más allá de un ombligo cada vez más oculto entre adiposidades por la porquería que se llevan a la boca, el país que uno quería para sí mismo se pudre delante de nuestros ojos. Este año, quisimos visitar Nueva York hasta que el virus dijo que una leche pa ustedes. Lo haré, pueden apostar y buscaré aquellas imágenes, aquellos sonidos, aquella atmósfera de una ciudad que sigue viviendo en mis sueños.

También veré en lo que se ha convertido, en un gentes sin ningún sentido de la comunidad, con más de la mitad de sus habitantes con miedo de quienes deben protegerles y con el convencimiento absurdo de que siguen enseñando al mundo, sin darse cuenta de que tienen todo por aprender. A lo largo de los años los he visto en muchas partes del mundo. La última, en la Toscana, cuando con cada grupo de americanos que me encontraba siempre me asaltaba la sensación de si estarían entendiendo algo al ver los monumentos de Florencia, construidos antes de que ellos mismos existieran.

Tengo la esperanza, igual de vana, de que la deriva al otro lado del Atlántico contribuya a sentirnos más orgullosos de lo que tenemos aquí, pero echando un vistazo a la tele, tampoco estoy muy seguro de eso. Me quedan muchas cosas que sigo admirando de ellos, como esa lógica de libertad que impregna todo lo que hacen y me pregunto cuánto tardará en perderse eso también.