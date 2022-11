Fuera estigmas

Este viernes, 11 de noviembre, se celebra el Día del Soltero. Se trata de una fecha que surgió en China pero que ya se ha extendido a todo el mundo. Tiene como objetivo celebrar el orgullo de ser soltero y actualmente se ha convertido en una de las celebraciones más importantes del comercio on line. Lo más curioso de este día es la razón por la que se conmemora. Un hecho que está relacionado con la presión social. Y es que esta efeméride, es también conocida como doble once por celebrarse el 11/11, una fecha que busca disminuir un poco los niveles de estrés en la sociedad china donde el matrimonio es un paso importante, sobre todo, para los miembros masculinos.

Me gusta que exista un día dedicado a esas personas que, libremente, deciden no tener pareja porque, simplemente, no han encontrado un compañero o compañera adecuado con quien les merezca la pena compartir la vida. Aunque he de reconocer que me da cierta tristeza que un día así tenga que estar señalado para que muchos no se sientan mal por no estar casado o casada cuando llega cierta edad.

De pequeña siempre me imaginaba siendo madre relativamente joven. Me veía pasando por el altar antes de los 30 y dando a luz a mi primer hijo con la persona de mis sueños. Siempre he sido muy chapada a la antigua y solía tener la certeza de que, tarde o temprano, aparecería esa persona que me "salvaría" de la soledad y del abismo (porque seamos realistas, para muchos y muchas "quedarse solo" es un salto al vacío) que supone no formar tu propia familia cuando en tu entorno más cercano ya todos lo han hecho.

Pero ahora pienso justo al revés. Hace unos días leí en El País: "Las madres solteras por elección se multiplican: hace 50 años se veía fatal. Ahora nos dicen 'te envidio". Los tratamientos de fecundación 'in vitro' para mujeres se han doblado en cinco años, según la Sociedad Española de Fertilidad. Ahora, se reclaman estos derechos como un modelo más de familia. La monoparental ya no solo está en las películas. Ahora es la vida real. Mujeres solas, independientes, fuertes y valientes rompen muros y patrones dando un paso al frente. E igual ocurre con los hombres. La soltería nunca debió ser mirada con pena, tristeza o recelo. Y hoy por fin, después de muchos años de falsas apariencias y patrones impuestos por nuestros padres, parientes, amigos, vecinos y conocidos, parece que el mundo comienza a despertar y a darse cuenta de que, en realidad, para ser feliz, hay que ser libre sin estigmas.