Ir a un psicólogo no es estar loco. Esta frase se ha puesto de moda últimamente y casi todos se han subido al carro para visibilizar el Día de la Salud Mental. Sin embargo, apuesto a que un gran porcentaje de los que compartieron en sus stories frasecitas filosóficas sobre la necesidad de “normalizar” acudir a este especialista, no han ido ni se han planteado ir en su vida a uno. Yo era una de esas personas que se resistían a pensar que tenía que ir al psicólogo. Pensaba que estaba bien, que nada de lo que me sucedía en mi vida “era para tanto”. Ni siquiera la muerte de mi padre, que me sacudió, hizo que yo viera la necesidad de ponerme en manos de una persona cualificada para cuidar mi salud mental. Siempre nos dejamos para después. Vamos al dentista cuando tenemos una caries, al nutricionista para cuidar nuestra alimentación, al gimnasio para estar en forma, pero ir al psicólogo sigue costando. Y eso pasa porque, en realidad, aún sigue siendo difícil asumir que controlar la mente, aprender a gestionar nuestras emociones, aprender a sentir y a entender el por qué actuamos como actuamos, da miedo. Y encima, le quitamos importancia. Y no lo comprendo, porque todos y cada uno de nosotros seríamos más felices si supiéramos realmente quiénes somos, cuáles son nuestras limitaciones y qué podemos hacer para aprovechar al máximo nuestro potencial. Ni siquiera yo sabía cuánto bien puede hacerle a alguien contar su historia, verbalizar aquello que en su cabeza muchas veces resulta un caos, darle forma, dibujarlo y ponerlo en orden ante una persona que no juzga, sino que busca darle sentido. Cuántas veces habría necesitado saber que todo lo que siento está bien. Que no pasa nada por llorar, por equivocarse, por expresar lo que uno quiere o padece. Validar mis emociones para aprender a validar a los demás en mitad de la autoexigencia.

Según los expertos, han aumento las autolesiones e intentos de suicidio en chicas adolescentes. Un psicólogo clínico apuntaba a las redes sociales como una de las principales causas del aumento del malestar juvenil. A los padres de esas chicas les diría que escuchasen a sus hijas, que se parasen a entenderlas y que las acompañaran a un psicólogo no como un castigo, sino como una muestra de cariño y comprensión. Y que así se lo explicaran.

Alguien me dijo una vez que las personas sanan en compañía. De un hermano, de un amor, de un padre… lo importante es darse cuenta de que no está sola y de que hoy en día cualquier enfermedad mental puede superarse con la ayuda de un profesional. Una medicina que debe librarse de estigmas y lucirse con orgullo todo el año.